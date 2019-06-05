Трамп поставил Путина в непростую ситуацию 4 Александр Демченко

5.06.2019, 13:23

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В Венесуэле проявился «фирменный стиль» президента США.

Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter о выводе Россией большей части своих военных советников, которые находились на территории Венесуэлы. Он не стал уточнять, кого именно убрала Россия из этой страны, однако акцентировал внимание на том, что именно Москва ему об этом сообщила.

Как ранее писало американское влиятельно издание The Wall Street Journal, эти люди занимались охраной самого лидера южноамериканской страны, диктатора Мадуро, обеспечивали инструктаж венесуэльских военных и обеспечивали контракты на поставку оружия российской корпорацией "Ростех". Любопытно, что до сообщения главы Белого дома журналисты все той же газеты, ссылаясь на источники "Ростех", уведомили: Кремль устал от поддержки режима и считает Мадуро проигравшей стороной. В то же время примечательна реакция посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского, который назвал эту информацию фейковой.

Можно было бы, конечно, обсуждать ситуацию в ключе самой новости, сообщения Трампа, однако мне представляется, что все это – очередная провокация президента США.

Дело в том, что Российской Федерации абсолютно не выгодно идти на подобные условия. При настоящем стечении обстоятельств, конечно же. В известной степени она является финансовым донором Венесуэлы. Появление в Каракасе российской военной техники, выпущенной "Ростех", - прямой сигнал к тому, что Москве удалось расширить экспорт своей оборонки. Санкции, вестимо, не возымели должного эффекта – они выглядят чем-то мелкотравчатым, - но все-таки эти штрафные меры ударили по возможностям российского ОПК. Так, значительно сократились мощности в аэрокосмической сфере, а общий уровень оружейного экспорта за последние пять лет упал на более чем 17%.

Ко всему прочему не стоит забывать: переход Венесуэлы под влияние Соединенных Штатов повлечет за собой явные изменения на рынке энергоресурсов. Для Москвы это довольно негативный сценарий. Зачем ослаблять себя и подвергать опасности китайскую экономику, которая напрямую зависима от цен на нефть?

В общем, ныне Кремлю не с руки полностью выводить свои силы из Венесуэлы. И Гуайдо – поддерживаемый Вашингтоном венесуэльский лидер – не та фигура, которую поддержит Путин и его администрация. Он им слишком понятен. Поэтому серединный вариант – это нейтральный для обеих сторон человек. А в этой конструкции заложено уж очень много рисков как для Соединенных Штатов, так и для России.

Впрочем, мы отвлеклись, поэтому предлагаю вернуться к позиции Дональда Трампа. По моему глубокому убеждению, американский президент пытается увеличить ставки, поставить своего визави, Владимира Путина, в непростую позицию перед их встречей в японской Осаке. Как вы помните, президенты договорились о проведении переговоров на саммите Большой двадцатки, что пройдет в последних числах июня.

Глава Белого дома всегда так делает: перед встречей расшатывает позиции своего оппонента. Так же было перед встречей с Меркель, когда он попросту заявил о несправедливой тарифной политике этой страны, перед переговорами с Ыном, перед которыми хозяин Овального кабинета угрожал войной, до общения с Терезой Мэй, когда рассказал о дружеских отношениях с ее главным на то время политическим конкурентом – бывшим главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

Это – стиль Трампа, о котором он, кстати, не единожды упоминал в своих книгах. И, видимо, сейчас настал черед Путина. Честно говоря, я не понимаю, на что здесь делается расчет, так как в этом случае у американской стороны больше уязвимостей, нежели козырей. Однако посмотрим: всему, как говорится, свое время.

Меж тем примечателен здесь совершенно иной, если так можно выразиться, момент – то, с чем приедет сам Путин и его команда на эти переговоры.

Как вы, вероятно, помните, недавно в Москву прилетал Госсекретарь США Майк Помпео. После челночных переговоров с Путиным и Лавровым нам сообщили: стороны договорились по Сирии.

Однако, как ранее упоминал сам глава Государственного департамента, Вашингтону необходимо разрешить еще две проблемы – кризис в Венесуэле и в КНДР. Во всех трех точках вы легко сможете найти присутствие российских сил.

По Сирии и в целом по Ближнему Востоку нас ждет много сюрпризов, и они вот-вот объявятся – все начнется с Плана советника Трампа Джареда Кушнера по урегулированию палестинского вопроса. Северная Корея пока вопрос нерешаемый, так как там ситуацию более контролирует Китай. Да, именно Пекин заказывает нынче музыку на азиатском полуострове.

Вашингтону в обязательном порядке необходима значительная и молниеносная победа на международной арене, и нынче призовой кубок – это Венесуэла. Трамп должен победить на выборах 2020 года, а для этого следует показать достижения не только во внутренней, но и во внешней политике, дабы избежать чрезвычайной критики от соперников из числа демократов.

Если американский президент жаждет добиться победы в Венесуэле – а Помпео обозначил, что это вполне достижимая цель, - ему необходимо договариваться с Путиным. Каким образом? Предлагать что-то взамен. В Москве международные отношения, к сожалению, понимают именно так – в бартерных взаимоотношениях.

Мне не хотелось бы накалять ситуацию, пугать кого-то, но мы же прекрасно знаем, чего хочет Кремль и его руководство – Украины. Впрочем, я не думаю, что Трамп пойдет на открытую сдачу Украины; ведь это приведет к дополнительной критике и к более жесткому поражению, нежели то, что американцы недавно одержали на улицах Каракаса.

Однако здесь есть один довольно интересный нюанс: Вашингтон может и не участвовать в торгах. Если Украина сама по себе решить отойти от прозападного курса, заявив о возвращении в российские пенаты, пиши – пропало. После такого и Венесуэлу можно отдать. И такой сценарий с каждым днем все более четко проявляется. И вы ошибетесь, если подумаете, что вина в новой власти.

Александр Демченко, «Обозреватель»