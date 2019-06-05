Маркус Зорг: Очевидно, что белорусы будут играть против нас эмоционально 5.06.2019, 13:30

Тренер сборной Германии призвал своих подопечных к максимальной концентрации.

Тренер сборной Германии Маркус Зорг поделился мнением о предстоящем отборочном матче ЕВРО-2020 против команды Беларуси, пишет pressball.by.

Поединок Беларусь — Германия пройдет на "Борисов-Арене" в субботу, 8 июня, и начнется в 21.45.

"Нам знакомы условия в Борисове. Очевидно, что белорусы будут играть эмоционально. Они сделают ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы с самого начала были предельно внимательными и смогли навязать свою игру: по возможности избегать единоборств, использовать свободные зоны и вынуждать противника ошибаться. Концентрация и мотивация игроков должны быть на самом высоком уровне с первых секунд матча", — цитирует Зорга официальный сайт немецкой федерации.