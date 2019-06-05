Видеофакт: Ученые воссоздали внешний вид древнейшего форта 1 5.06.2019, 13:35

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Укрепление было построено пиктами.

Ученые из Абердинского университета создали трехмерную реконструкцию пиктского форта, который, предположительно, существовал в III-IV веках. Древнее укрепление было построено на вершине неприступного утеса на восточном побережье Шотландии, между современными городами Абердином и Стоунхейвеном, пишет vokrugsveta.ua.

Пикты – это древние племена, которые населяли территорию современной Шотландии с периода античности до Х века. К VI веку на территории Шотландии существовало несколько королевств пиктов и скоттов, а в IX веке они объединились под управлением короля скоттов Кеннета I в единое королевство. Постепенно гэльский язык вытеснил пиктский и в XI веке пикты полностью ассимилировались со скоттами.

В ХІХ веке подростки из Стоунхейвена нашли на малодоступном утесе в трех километрах от города камни, на которых были вырезаны пиктские символы. Вместе с тем, исследования в этом регионе начались только в 2015 году. Для того, чтобы взобраться на утес, археологам понадобилась помощь альпинистов. Пикты же могли свободно добраться до него, поскольку в их время он еще был соединен с сушей.

В пиктском поселении ученые обнаружили остатки крепостной стены и руины каменных домов. Часть из них находилась на обрыве, что, по мнению археологов, свидетельствует о том, что большая часть форта обрушилась в море. Позднее исследователи провели радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных при раскопках, и датировали их III-IV веком нашей эры. Это значит, что поселение — древнейший пиктский форт из известных. Предположительно, жители бросили поселение в конце IV или начале V века.