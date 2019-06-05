Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в РФ 2 5.06.2019, 13:58

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Переговоры китайского и российского правителей назначены на сегодня.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, сообщает РБК.

Самолет китайского лидера приземлился в спецтерминале «Внуково-2» в 12:00 (по Минску). Его встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов и директор Департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев.

Си Цзиньпин выразил надежду, что его визит «окажется плодотворным для дальнейшего развития двусторонних отношений».

Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. Переговоры китайского и российского правителей назначены на 5 июня. Сразу после переговоров они посетят церемонию передачи Московскому зоопарку двух панд из Китая. Вечером в среду состоится концерт в Большом театре в честь 70-летия отношений России и Китая. Далее Си Цзиньпин направится в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.