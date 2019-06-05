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Гомельчанка сняла на видео мини-торнадо

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  • 5.06.2019, 14:10
  • 1,108

Подобные небольшие смерчи нетипичны для Беларуси.

2 дня назад жительница Гомеля опубликовала в Инстаграм внушительный пылевой столб, замеченный ей на поле в Волотове, сообщает gomel.today.

«В нашу спокойную местность добрались ураганы?» — задался вопросом пользователь в комментариях под видео. Подобные небольшие смерчи нетипичны для Беларуси, но в последнее время встречаются все чаще, что может быть свидетельством изменения климата.


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