Скованные одной ложью 2 Галина Сидорова, «Радио Свобода»

5.06.2019, 14:23

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ГАЛИНА СИДОРОВА

О «сказочной» России Путина.

Владимир Путин не любит читать "неприятные вещи" о себе. И о своей стране. А зря. Оторвавшись от реальности, можно "улететь" от неё так далеко, что не заметишь, как и когда эта реальность выскочила из-под тебя, словно стул с подломанной ножкой. Пропустишь момент, когда реальность стала недоступна ручному управлению. Можно проморгать Шиес, Екатеринбург и другие "неприятности". И вообще профукать возмущенную, уставшую от коррупции, хамства и лжи обнаглевших подручных страну. Когда политика плетется, словно паутина, из полуправды и интриг прихлебателей, когда чиновники лгут в малом и большом с единственной целью угодить начальству, которое передает лично "переосмысленную" версию лжи вышесидящим типам, а на другом конце цепочки эту туфту равнодушно пережевывает тот, для кого она предназначена, – жди взрыва.

Никакие законы о неуважении власти, даже если их начнут применять против всех, включая строптивых детсадовцев, никакие штрафы и посадки эту власть не спасут.

Если ВЦИОМ выдает в своем опросе падение рейтинга доверия президенту до тринадцатилетнего минимума – 31,7 процента, оказывается, это не президент у нас на втором десятке правления "мышей не ловит" – социологи не так считают. Теперь вот будут считать "правильно", и Путин – снова в сказочных любимцах. Только в другой, изнасилованной реальности. А реальность, меж тем, бывает только одна – она же единственная.

Когда-то я оказалась в числе журналистов, приглашенных на "экскурсию" в Чернобыль. Это была первая поездка с участием иностранных коллег вскоре после завершения строительства саркофага. Советские власти хотели продемонстрировать миру, что все под контролем, жизнь вокруг проклятого места худо-бедно, но налаживается, и главное – убедить мировое сообщество в том, что горбачевская гласность, объявленная в канун чернобыльской катастрофы, и по мере развития трагических событий поставленная под большое сомнение, живет и побеждает.

Ехали из Киева на автобусе. Из автобуса выходить не рекомендовалось, что мы, впрочем, сдуру нарушали при первой возможности, тем более что никто нас особо активно не останавливал. Самое сильное впечатление от той "прогулки" оставила гробовая тишина мертвой Припяти на фоне бурно зеленеющего леса. Много лет спустя постепенно всплывавшие документы, свидетельства ученых и очевидцев, попытки ликвидаторов добиться от власти реальной компенсации за утраченное здоровье и укороченную жизнь, словно мозаика складывались в чудовищную картину, состоявшую из попыток замести наш "ядерный сор" под коврик перестройки; вранья, некомпетентности и пофигизма одних участников событий и героизма других. Картину, которая столь мастерски и скрупулезно воспроизводят авторы грандиозного сериала "Чернобыль", наверное, лучшего, что до сего момента сделано для понимания масштабов этого великого бедствия XX века и его последствий.

Глядя на начальственных дядек, предстающих перед зрителем во всей своей неприглядности и бессмысленности чиновничьих дрязг на фоне общей трагедии, прикидывающих, что и как доложить руководству в то время, как людей вокруг в прямом смысле пожирает радиационная стихия, задумываешься: недалеко же ушли от них потомки – "верные путинцы", окопавшиеся во властных кабинетах. Случись что – и все эти губернаторы и представители, мэры и депутаты будут точно так же прикидывать, не как спасать людей, а как доложить, кого заложить и как соврать начальству, чтобы, не дай бог, не потерять свои высиженные и насиженные места. Собственно, мы уже не раз имели удовольствие это наблюдать в дни трагедий путинской эпохи, будь то гибель подводников Курска в августе 2000-го, пожар в кемеровском комплексе "Зимняя вишня" в марте 2018-го или взрыв жилого дома в Магнитогорске в декабре 2018-го. Везде всё то же трусливое лицо "набедокурившей" власти, пытающейся прикрыться ложью по всей, так сказать, вертикали – от самого мелкого чиновника до президента.

На днях я вернулась из Архангельска, где удалось пообщаться и с местными коллегами, и с активистами – защитниками станции Шиес. Больше всего, наверное, поразил вопрос, заданный на одной из встреч: "А что у вас в Москве думают про Шиес?" Такая в нём прозвучала горечь, такие сквозили нотки нелюбви к "московским", причём не только к властям, но вообще ко всему московскому, что в глазах регионов все чаще становится синонимом зажравшегося, чужого, жиреющего за счет других. Это всё больше напоминает то, как пропаганда на федеральных телеканалах, дабы посеять ненависть к свободной Украине, превратила украинцев в глазах российских обывателей в "укрофашистов" и "бандеровцев". А вот в российских регионах неприязненное отношение к олицетворяемому Москвой федеральному центру возникает само собой, по мере того как туда, по властной вертикали, спускают одобренных Кремлем губернаторов-коррупционеров, а теперь – как в случае с Шиесом – еще и московский мусор. На фоне беднеющего населения кремлевская власть своими руками строит линию разделения, провоцируя в людях иррациональную ненависть. Тем самым подламывая ножку стула, на котором сидит.

В сказочной реальности можно двигать туда-сюда рейтинг или химичить с результатами выборов. Можно замерять уровень радиации счетчиком, который для такого уровня не предназначен. Можно засорять мозг обывателя сказками, что московские отходы – золото, сырье для "экотехнопарка", способ облагодетельствовать местных жителей. В настоящей реальности ложь остается ложью, а экологическая катастрофа – катастрофой; растущее недоверие к президенту – недоверием; людской гнев – гневом граждан, уставших от этих одинаковых, вороватых лиц с их лживыми кремлевскими сказочками.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»