Британские консерваторы утвердили новые правила выбора лидера 5.06.2019, 15:05

Правила изменены, чтобы быстрее найти замену Мэй на посту премьер-министра.

Британская Консервативная партия утвердила правила конкурса для замены премьер-министра Терезы Мэй в должности председателя партии, включая меры по ускорению отбора кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Комитет 1922, который представляет консервативных депутатов, согласился с тем, что для получения статуса кандидата претенденту потребуется поддержка восьми законодателей – более высокий порог, чем было раньше.

Затем кандидаты должны набрать 5% голосов - или 16 голосов - среди законодателей, чтобы пройти первый тур, а потом 10%, чтобы остаться в конкурсе во втором туре голосования.

Наименее популярные кандидаты будут исключаться в последовательных раундах голосования.

Партия заявила, что первое голосование консервативных законодателей состоится 13 июня, а последующие голосования запланированы на 18, 19 и 20 июня.

Затем примерно 160 тысяч членов партии по всей стране проведут голосование по почте за двоих финалистов. Голосование начнется 22 июля и по его итогам будет определен следующий премьер-министр Великобритании.

На должность лидера консерваторов претендовали 13 человек, но двое уже вышли из предвыборной гонки. Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.

Как известно, Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Она останется руководить правительством, пока ее партия не выберет нового лидера.