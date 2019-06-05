Уроженка Барановичей в США: В год получаю около $60 тысяч 17 5.06.2019, 15:29

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В Америке белоруска решила связать свою жизнь с медицинской сферой.

30-летняя Анна Крук, которая девять лет живет в Питтсбурге, рассказала intex-press.by про «СНГ» в Америке, о плюсах и минусах жизни в Штатах и что знают американцы о Беларуси.

О переезде

В 2005 году, когда училась в школе №7 г. Барановичи, я участвовала в американской программе обмена Future Leaders Exchange и на месяц улетела в США. Жила в типичной американской семье из Аляски. Вернулась в Беларусь с тремя огромными фотоальбомами, прекрасными воспоминаниями и осознанием, что непременно хочу вернуться в эту страну.

Затем, будучи студенткой факультета международных отношений БГУ, ездила в США по летней программе Work And Travel. Была в Миссисипи, Нью-Йорке и в Питтсбурге. В Питтсбурге я сразу почувствовала себя как дома, поэтому решила, что перееду в этот город насовсем.

В 2010 году мои планы осуществились. Окончив четвертый курс, я бросила БГУ (посчитала, что после его окончания уехать в Америку будет сложнее), купила билет в один конец и улетела.

В тот момент мне очень помогла поддержка семьи. Родители и сестра всегда с уважением относились к моему желанию уехать в США. Мама, конечно, переживала. А папа говорил, что мечтам надо следовать и все будет хорошо.

О Питтсбурге и его жителях

Питтсбург – очень красивый город. Здесь есть и небоскребы, и небольшие дома в провинциальных районах. Много огромных торговых центров, театров, музеев и развлекательных комплексов.

Его называют городом мостов: их сейчас насчитывается 446. Это многонациональный город. Здесь много студентов и иммигрантов из Китая, Индии, России, Европы.

В Питтсбурге довольно много русскоговорящих. Я замечаю, что они в большинстве своем стараются держаться вместе и создают своего рода маленький «СНГ» в Америке. У них свои магазины, рестораны, детские сады.

Для себя я решила сразу, что должна ассимилироваться и не изолироваться от этой страны, ведь Америка построена на идее слияния разных культур, традиций, обычаев и языков.

О работе, заработке и ценах

В США я решила связать свою жизнь с медицинской сферой. Окончила медколледж и поступила в университет, где учусь и сейчас.

Я – специалист УЗИ сосудов в лаборатории в главной больнице города. В год получаю около $ 60 тысяч и по здешним меркам отношусь к верхней прослойке среднего класса.

Жизнь в Питтсбурге недешевая. Я живу в небольшом доме в пределах города и за жилье, газ, электричество, воду и интернет в среднем плачу $ 1000–1300 в месяц. На продукты, бензин и самое необходимое у меня уходит в среднем еще $ 500.

Важная статья расходов – медицинская страховка. В Америке без нее никак. К счастью, мне медицинскую и стоматологическую страховку предоставляет работодатель. Медицинские расходы здесь дорогие. Например, удаление четырех зубов мудрости стоит около $ 1300.

Самостоятельная оплата медицинского страхования обходится в $ 300-500 в месяц. На стоимость влияет уровень страховки и какие услуги она покрывает.

О стереотипах, плюсах и минусах

Переехав в США, я поняла, что некоторые стереотипы об американцах правдивы. Например, многие люди здесь не разбираются в географии. Когда я говорю американцам, что я из Беларуси, могу услышать самые непредсказуемые варианты: например, что это Россия, или что Беларусь – это столица Берлина, или город на юге Америки. Впрочем, встречаются очень образованные люди, которые знают, где находится Беларусь.

Самое удивительное и хорошее, на мой взгляд, – это менталитет американцев. Они очень толерантны, принимают людей всех культур, наций, рас и религий как дорогих гостей и друзей.

А еще американцы внутренне независимы. С самого детства общество поощряет желание человека следовать своему сердцу и быть самодостаточным. Подростки водят автомобили в 16 лет, рано начинают самостоятельную жизнь, находят работу и не сидят на шее у своих родителей.

Здесь намного меньшее давление со стороны общества. Оно не диктует, что, кому и когда нужно делать и по какой дороге идти. Здесь абсолютно нормально пойти учиться новой профессии в 45 лет, потому что старая стала неинтересной или потому, что хочется использовать весь свой потенциал.

Самый большой минус здесь для меня – это ритм жизни. Жизнь американцев настолько расписана по минутам, что и насладиться ею некогда. В Америке считается нормой отпуск две недели в году, что для нашего человека просто непонятно. Но, с другой стороны, социальные выгоды (страховки, накопительная пенсия, оплата учебы в вузе) для добросовестных работящих людей здесь очень хорошие.

О Барановичах и тоске по родине

Хотя я и выбрала жизнь в другой стране и очень люблю Питтсбург, Барановичи навсегда останутся для меня самым теплым местом на свете. Барановичи – это родительский дом, первые друзья, 7-я школа, неизменное место встречи возле «Октября» у фонтана, остановка «Стадион», куда я в студенческие годы приезжала на маршрутке из Минска.

Каждый свой приезд в Барановичи (я стараюсь приехать 1–2 раза в год) замечаю, что знакомые места меняются, становятся непривычными. Но мне радостно видеть, что мой родной город растет и расцветает.

В Питтсбурге я очень скучаю по родным, друзьям и по маминой готовке. Никакие изысканные блюда не сравнятся с ее селедкой под шубой и чебуреками. А еще я очень скучаю по родным пейзажам.

У меня всегда сжимается сердце, когда самолет садится в уютном аэропорту «Минск-2» или когда я проезжаю мимо «Зубра» на въезде в Барановичский район.