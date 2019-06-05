Солнце чиновной дури 2 5.06.2019, 15:31

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В России придумали новый «госорган».

Над российским городом Глуповым вновь встало Солнце чиновной дури. Счетная палатка предлагает создать новый госорган по вопросам открытости власти. Типа, вставить в гнилую «вертикаль» новый зуб, взамен выпавшего в подвал Абызова, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Прекрасно.

Вместо того, чтобы ликвидировать мафиозное путинское государство и установить открытую для общества власть, следует учредить «госорган по вопросам открытости власти».

Можно пойти дальше. На все, что было отнято у народа Путиным и его группой, создать по госоргану.

Вместо свободных выборов – госорган по свободным выборам. Взамен свободы слова – госорган по свободе слова. На место федерализма – госорган по развитию федерализма. Пенсионный фонд следует дополнить Комитетом по изучению возможности возвращения старого пенсионного возраста. И так далее.

Насоздавать пластмассовых учреждений и затем густо, словно сахар мухами, обсадить эти имитации чиновниками – выделить финансирование, машины, квартиры. И пусть они творят, выдумывают, пробуют. А Счетная палата № 6 будет работать калькулятором – считать эффективность их работы.