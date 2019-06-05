Отец инспектора ГАИ Потаповича: Сделал ошибку, что не осмотрел тело в морге 5.06.2019, 15:41

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ФОТО: АЛЕКСАНДР РУЖЕЧКА

Владимир Потапович настаивает, что его сына убили.

Владимир Потапович, отец могилевского инспектора ГАИ Евгения Потаповича, который загадочно погиб 16 мая, не отказывается от намерения добиваться эксгумации тела сына.

Об этом он заявил Свободе после последнего уведомления Следственного комитета о расследовании обстоятельств сына смерти. По словам руководителя ведомства Ивана Носкевича, самоубийство милиционера не снимается из числа приоритетных версий.

Владимир Потапович не верит в самоубийство сына и настаивает, что его убили. Пока он не готов связывать смерть Евгения с профессиональной деятельностью.

На эксгумации Владимир Потапович будет настаивать, когда станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Он хочет убедиться, есть ли повреждения в паховой области тела. Кроме того он заметил на бороде сына повреждение, похожее на резаную рану, и хотел бы узнать, откуда оно.

О повреждения в нижней части тела Владимир Потапович говорит, ссылаясь на фотографию из интернета (из телеграмм-каналу блогера NEXTA).

«Я сделал ошибку, когда отказался от участия в процедуре опознания тела и не осмотрел его в морге. Тогда же заявлялось об убийстве. Сейчас говорят о суициде. С этим не соглашаюсь, так как считаю, что сына убили», - говорит Владимир Потапович.

Неделю назад Владимир Потапович говорил, что осмотреть тело сына желание было, но его и бывшую жену Ольгу убедили, что делать этого не стоит из «этических соображений, чтобы не пугать повреждениями на теле».

СК версию о самоубийстве милиционера не снимает из числа приоритетных. По словам его председателя Ивана Носкевича, «в последние дни получен ряд заключений, которые укрепляют позицию, что именно это и произошло». О расследовании смерти инспектора ГАИ руководитель Следственного Комитета рассказал журналистам 4 июня.