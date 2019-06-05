закрыть
5 июня 2019, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Как выглядит парковка в 50 метрах от лукашенковской трассы

4
  • 5.06.2019, 16:05
  • 1,684
Фото: nn.by

А что творится во дворах!

«Меня поразило, как выглядит парковка в 50 метрах от лукашенковской трассы, — пишет читатель nn.by Александр Островский. На заднем фоне — здание Национального олимпийского комитета. Справа — проспект Победителей, а это парковка возле магазина «Рамонак». Так это возле самого проспекта Победителей. А что творится во дворах? А у нас, в населенных пунктах Минского района, где я живу? Наведите порядок на улицах!» — просит читатель.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип