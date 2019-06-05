Фотофакт: Как выглядит парковка в 50 метрах от лукашенковской трассы

Фотофакт: Как выглядит парковка в 50 метрах от лукашенковской трассы4
- 5.06.2019, 16:05
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А что творится во дворах!
«Меня поразило, как выглядит парковка в 50 метрах от лукашенковской трассы, — пишет читатель nn.by Александр Островский. На заднем фоне — здание Национального олимпийского комитета. Справа — проспект Победителей, а это парковка возле магазина «Рамонак». Так это возле самого проспекта Победителей. А что творится во дворах? А у нас, в населенных пунктах Минского района, где я живу? Наведите порядок на улицах!» — просит читатель.