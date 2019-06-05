Мадуро истратил почти весь золотой запас Венесуэлы 5.06.2019, 16:03

Распродажа золота остается последней соломинкой, за которую держится режим узурпатора.

Правительство Венесуэлы, уже полтора года находящееся в состояние дефолта по внешнему долгу, снова не может платить своим кредиторам, сообщает finanz.ru.

Как сообщает Bloomberg, Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году.

Залогом по этому займу выступало золото из резервов венесуэльского ЦБ. Его президент Николас Мадуро начал использовать для получения твердой валюты в 2015 году, когда цены на нефть рухнули до 12-летних минимумов, отправив венесуэльскую экономику в смертельную спираль.

Соглашение с Deutsche Bank было рассчитано до 2021 года. Однако правительство Венесуэлы не смогло вовремя перечислить процентные платежи за использование кредита, де-факто допустив дефолт.

В результате залог - 20 тонн золота, или 13% золотого запаса Венесуэлы - перешел в собственность Deutsche Bank.

Это уже второй дефолт Венесуэлы по «золотым свопам» в этом году. В марте аналогичная судьба постигла сделку с американским Citigroup, у которого Мадуро одолжил 1,6 млрд долларов в 2015 году.

Венесуэльский ЦБ должен был погасить две трети кредита 11 марта, но деньги до банка не дошли, рассказывали источники Reuters.

Распродажа золота остается последней соломинкой, за которую держится режим Мадуро в условиях гиперинфляции, достигшей 10 миллионов процентов, по оценке МВФ, и падения экономики на 43% за три года (по данным венесуэльского ЦБ).

Нефтяная отрасль страны, за счет которой Венесуэла получает 96% доходов в иностранной валюте, продолжает коллапсировать. В мае, по предварительной оценке Reuters, нефтедобыча пробила полувековое «дно», опустившись до 750 тысяч баррелей в сутки.

Это практически вдвое ниже уровней прошлого года (1,4 млн баррелей в день) и втрое недотягивает до показателей 3-летней давности (2,1 млн баррелей).

В прошлом году Венесуэла «проела» 26,4 тонны золота, которое было продано, предположительно, в Турцию.

Попытка реализовать слитки на 850 млн долларов в феврале, предпринятая Мадуро на пике протестов оппозиции, успехом не увенчалась.

Прилетевший в Венесуэлу борт летного отряда «Россия», который должен был переправить золото в ОАЭ покинул страну ни с чем: по данным Bloomberg, ответственные сотрудники венесуэльского ЦБ отказались подчиняться приказам, исходящим от Мадуро или лояльных ему людей, из опасений санкций США и преследования при новой власти.

На май золотовалютные резервы Венесуэлы упали до нового минимума за 29 лет - у ЦБ страны осталось всего 7,9 млрд долларов. Золотой запас сократился в 2,2 раза за последние 4 года и едва превышает 5 млн унций.