Владимир Зеленский: Мы предложим крупному бизнесу инвестировать в Донбасс 5.06.2019, 16:15

Президент Украины дал большое интервью об отношениях с ЕС, Добнассе и правительстве страны.

Во время визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский дал интервью корреспонденту "Настоящего Времени". Григорию Жигалову. Планировалось, что оно пройдет во время утренней пробежки в столице Европейского Союза, но из-за погодных условий разговор был перенесен в спортзал. Одновременно интервью транслировалось в прямом эфире телеканала 1+1.

Зеленский рассказал о вступлении в НАТО и ЕС, прокомментировал слухи о возможном дефолте Украины, проблемы, которые у него есть с Верховной Радой, а также возможно ли установление мира на Донбассе.

– Господин президент, что вы будете делать в связи со смертью пятилетнего мальчика, погибшего от рук полицейских? В Украине сейчас проходят акции протеста и есть впечатление, что общество требует больше, чем отставки главы полиции Киевской области.

– Во-первых, еще раз хочу сказать, что я сочувствую всем близким парня, всем родным. Когда у нас каждый день гибнут на фронте наши военные – я это понимаю. Я не хочу этого, но я понимаю, почему (это происходит). Они защищают нашу страну от врага. Но этот случай просто какая-то бессмыслица: попали в парня, отняли жизнь у ребенка. Я уже об этом говорил: будут очень серьезно все наказаны.

– Политическую ответственность кто-то понесет?

– Я уверен, что будут и политическая ответственность, и уголовная ответственность. Мы говорили об этом неоднократно с министром (главой МВД Аваковым – прим.) в течение последних дней. Но хотя мы можем делать все, но не сможем вернуть жизнь. Поэтому я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны. Ко всем тем, кто принимает решения на законодательном уровне. Все должны быть очень серьезно, уголовно наказаны.

– Господин президент, теперь о вашей поездке в Брюссель. Вы вчера достаточно однозначно в штаб-квартире НАТО заявили, что Украина движется в сторону ЕС и НАТО, и что НАТО – это стратегический приоритет. Не боитесь, что с Россией теперь будет вдвое сложнее разговаривать?

– Во-первых, у нас независимая страна, и это наш выбор, наш курс. Я всегда говорил, что наш курс в Европу – это то, что закреплено в Конституции Украины. И наш курс в НАТО – это безопасность, уровень нашей армии. Я уже говорил, что мы должны рассказать каждому украинцу о том, что такое НАТО, что это не так страшно. И, когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО. Поэтому мое выступление хорошо все воспринимали. Здесь хорошо принимают Украину, это самое главное.

– Видео, где вы с Жан-Клодом Юнкером, президентом Еврокомиссии, шутили в коридоре, уже стало вирусным. О чем вы шутили?

– Да обо всем. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично. Но он такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку.

– У вас была также встреча с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Это именно тот человек, который отвечает за предоставление финансовой помощи Украине?

– Мы говорили о деньгах. Уверены, что они будут. Это была моя главная миссия. Деньги не главное, но сейчас в стране сложная экономическая ситуация. Но мы обязательно выйдем из этой ситуации.

– Вам обещали 500 млн евро макрофинансовой помощи, это первый транш?

– Я не хочу быть таким человеком, каким воспринимают многих политиков в европейских странах: которые что-то обещают, реформы, решения, законы, а потом не выполняют эти обещания. Я ничего не хочу обещать. Давайте так: мы сначала получим деньги, а потом скажем: получили.

– Но вам ставили определенные условия получения денег?

– Я знаю эти условия. Мы готовы к ним. Мы готовы принимать законы, поправки в законы, прежде всего.

– Слухи о дефолте Украины: это точно слухи? (Вопрос от ведущего 1+1 Егора Гордеева).

– В Европе понимают, что это все слухи, которые разогнали некоторые медиа-порталы. Никто не собирается объявлять дефолт, все за стабильную экономику в нашей стране. У нас очень много проблем, давайте не беспокоиться о слухах.

– А у вас как президента есть какие-то рычаги, чтобы влиять на курс гривны?

– Знаете, нужна спокойная экономика, чтобы привлекать в Украину инвестиции. Нужно сказать всем украинским, чтобы не было никакой истерики. Проблем больших нет: сотрудничество с МВФ у нас продолжается. Я хочу всех успокоить: все будет нормально.

– Что у вас с олигархами? Проект "Схемы" Радио Свобода сообщил, что Виктор Пинчук к вам приезжал, и ваша пресс-служба это подтвердила? У вас была идея встретиться со всеми олигархами?

– Я по очереди встречаюсь со всеми представителями крупного бизнеса, можем говорить, что и со всеми олигархами.

– С кем вы уже встретились?

- Встречался с Пинчуком, встречался ... Их не так много, кто еще приезжал к нам. Некоторые политики тоже приезжали: они олигархи, но не будем о них.

– О чем речь была?

– Сейчас рано говорить об этом. Пинчук приезжал, но это было связано с Леонидом Кучмой. Поэтому что мы Леонида Даниловича очень просили, чтобы он был председателем трехсторонней группы, ТГК в Минске. 5 июня будет встреча этой группы по вопросам урегулирования на Донбассе, первая после большого перерыва. Я держу кулаки, чтобы у нас все действительно состоялось.

Но, знаете, с крупным бизнесом мы собираемся встретиться. Это будет в июне. Будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план: мы предлагаем бизнесу инвестировать именно в Донбасс, в инфраструктуру Донбасса. Мы понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и этим нужно заниматься.

– О власти и правительстве. Если бы у вас была возможность формировать правительство, кого вы готовы оставить из нынешних министров? А кто вам не нравится?

– Провокация, а не вопрос (смеется). Я, честно говоря, не знаю их очень близко. Это не моя команда. У нас не было какой-то длительной работы вместе. Я уверен, что там есть профессионалы. Поэтому правительство и остается сейчас работать. Я думаю, что за эти два с половиной месяца, которые остались до новых выборов, до создания нового правительства, мы познакомимся поближе. И я пойму, кто из этих людей способен сделать что-то новое для Украины.

– По персоналиям: например Ульяна Супрун?

– К ней по-разному относятся. Вы же знаете, как ее называют?

– А вы к ней как относитесь?

– Слава Богу, у меня есть другой доктор для моей семьи.

– Лилия Гриневич?

– Не знаком. Хотя я слышал, что она очень неплоха.

– Павел Климкин?

– Климкин – профессиональный дипломат. Я предлагал остаться ему в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация. И он об этом знает. Но он решил пойти в политику. Я никого из них близко не знаю, но я смотрю по делам этих людей.

– Парламент не согласился рассматривать ваш законопроект об импичменте...

– Не хотят меня отпускать. Я понимаю почему.

– Почему?

– Мы в течение двух недель, если не ошибаюсь, подали в Верховную Раду десять законопроектов. Или поправок, или законопроектов было десять. Но ничего не было принято. Ну что мы можем говорить о парламенте?

Я уверен, там есть люди, там есть специалисты. Но это – бунт большинства в парламенте, людей, которые не хотят работать, которые уже занимаются политической рекламой. И им все равно будут это очередные выборы или внеочередные, 31 октября или 21 июля. Они все занимаются политической рекламой.

Я так понимаю, что они не принимают законы, которые ждала Украина уже 28 лет. Например, закон о снятии неприкосновенности, закон об импичменте. Это все в ваших руках. Это касается президента, примите закон.

– Закон о незаконном обогащении в Украине уже один был, его отменил Конституционный суд. Чем отличается ваш законопроект?

– Это было нарушение – отменять закон о незаконном обогащении. Об этом у нас были определенные договоренности с МВФ, Евросоюзом, Всемирным банком. Но они отменили этот закон. Мы предложили другой закон, но они не голосуют за наш закон. Мы добавили в него не только уголовную ответственность, но и пункт о конфискации необоснованно приобретенных активов. Вот в этом главная разница. Я думаю, что без такого закона мы не имеем с вами права говорить о какой-либо антикоррупционной деятельности в Украине.

– Вы вернули украинский паспорт Михаилу Саакашвили. Почему? Это возвращение справедливости с вашей стороны или у вас есть политические планы?

– Политических планов нет. Планы были очень простые, очень человеческие: я сказал прессе, что думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул. Вот и все.

– Никаких политических планов или проектов?

– Нет, нет.

– Вы встречались, созванивались?

– Он мне писал, записывал видео в социальных сетях. Благодарил. Писал мне в WhatsApp. Но за что меня благодарить? Я просто выполняю свою работу, выполняю свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять.

– Сегодня у вас встречи в Брюсселе. С кем и о чем будете говорить?

– У меня сегодня очень много встреч, в том числе официальные с госпожой Могерини, с господином Туском. Всех интересует вопрос, как мы можем закончить войну, интересует мое отношение к этому. Это всех интересует. Вся Европа реально думает об Украине, о безопасности Украины. И это правда, всех интересует возвращение к Нормандскому формату, к Минским переговорам.

Также интересует реальная борьба с коррупцией. Честно говоря, за последние пять лет в этом появились немного сомнения: начали хорошо, очень много хотели сделать реформ, но этого не произошло. Не произошло то, что обещалось. Поэтому мы снова будем убеждать, что Украина – надежный партнер.