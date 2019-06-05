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«Свободу Полиенко!»: активисты отреагировали на решение СК

  • 5.06.2019, 16:26

В минском транспорте появились плакаты в поддержку общественного активиста.

Срок следствия в отношении Дмитрия Полиенко продлили. Политзаключенный останется за решеткой до конца июня. Его по прежнему обвиняют по трем статьям УК, сообщает Telegram-канал «Баста».

Друзья Дмитрия Полиенко отреагировали на решение СК новыми плакатами в его поддержку. На этот раз — в минском траснпорте.

Вы можете поддержать Дмитрия Полиенко, написав ему по адресу: Минск, Володарского, 2, СИЗО №1.


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