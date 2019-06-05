Саакашвили ответил на предложение Кличко возглавить партию «УДАР» 5.06.2019, 16:41

Михеил Саакашвили

Украинский политик заявил, что партию нужно менять.

В Украине бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию «УДАР», сообщает «Новое время».

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение», — сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, нужно или идти с «УДАР» при условии полного реформирования партии, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов.

«Партию «УДАР» нужно менять фундаментально — там много людей Петра Порошенко. Если идти вместе, то нужно избавиться от этих людей, отмежеваться от коррупционеров. Это фундаментальное требование», — заявил политик.