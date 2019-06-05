«Люди 30 лет без света живут!»5
- 5.06.2019, 16:46
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Министр спорта пообещал случчанам помочь, а в ответ — тишина.
Жители Слуцка сходили на прием к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, чтобы он посодействовал электрификации в дачном поселке и решил вопрос с освещением городского стадиона. Прошел месяц, но воз и ныне там, сообщает «Салiдарнасць».
Председатель садового товарищества «Ясная поляна» Ирина Уласевич попросила министра спорта помочь провести электричество в поселке
По иронии судьбы, садовое товарищество, в котором нет электричества, называется «Ясная поляна». Дачный поселок находится в деревне Заградье Слуцкого района.
Как сообщал kurjer.info, министр спорта Сергей Ковальчук был удивлен, как такое возможно в век современных технологий.
Специалист предприятия Слуцкие электрические сети сказал, что выход есть — провести свет за счет людей.
Министр возмутился: «Вы меня извините, конечно, но вы сидите дома и у вас все хорошо, а люди 30 лет без света живут!»
Топ-чиновник поручил разобраться с проблемой своего помощника. Прошел месяц: официальный ответ из министерства не пришел, сообщает издание.
Не получил ответ и СФК «Слуцк», руководство которого просило министра помочь с освещением городского стадиона. Команда выступает в высшей лиге.
Министерское ли это дело — проводить электричество? Известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что нет.
— Дачи или стадион без света — это же легко решается. Езжайте в Китай — там возле каждого магазина стоит движок. У нас в воинских частях используют мощные двигатели, которые вырабатывали электроэнергию. Что за проблема? У меня в Слуцке отец полком командовал. Заедьте в воинскую часть — попросите списанные движки.
По мнению эксперта, проводить линию электропередач слишком дорого.
— Я против, чтобы из бюджета за это платили. Пускай посмотрят на изобретения Теслы. Он включал лампочки, которые в землю воткнули. Купили движок на 2-3 дачи — и есть у вас свет.
Как считает Заико, проводить электричество на стадион и в садовое товарищество — дело не министра. Этим должна заниматься районная власть.