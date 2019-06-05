Спецдокладчик ООН: Улучшения ситуации в области прав человека в Беларуси нет 10 5.06.2019, 17:01

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Анаис Марин

Белорусские власти не прислушиваются к рекомендациям ООН.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин заявляет об отсутствии прогресса в области прав человека в республике, сообщает "Интерфакс".

"На основании собранной информации специальный докладчик не может засвидетельствовать важные улучшения с точки зрения соблюдения прав человека в Беларуси", - говорится в опубликованном докладе Марин. Доклад будет представлен на 41-ой сессии Совета по правам человека.

В частности, отметила спецдокладчик, в Беларуси по-прежнему сохраняется смертная казнь и нет противодействия пыткам и жестокому обращению, хотя на протяжении последних лет неоднократно давались рекомендации на этот счет.

В докладе спецдокладчика отмечается законодательные ограничения в отношении интернет-СМИ.

"Собранная информация также показывает жесткий и карательный подход к маргинальным группам, таким как люди, страдающие от наркомании или безработные. Лица, в том числе дети, арестованные за преступления, связанные с наркотиками, приговариваются к непропорционально большим срокам", - сказано в документе.

Кроме того Марин констатирует в своем докладе, что отдельные группы людей (цыгане, ВИЧ-инфицированные и представители ЛГБТ) продолжают в Беларуси подвергаться дискриминации.