В Японии сверстали газету на песке 5.06.2019, 17:27

Площадь газеты занимает 50 на 35 метров, на ее создание ушло 11 дней.

Японское издание «Токио симбун» представило в конце мая газету «Голос моря». Ее выложили на пляже Лиока, префектура Тиба. Выпуск газеты посвящен проблеме пластикового загрязнения. Всего на ее странице разместили одну статью — «Пластик, плавающий в наших морях», пишет журнал («Нож»).

Вот, о чем пишется в ней: «Море не говорит. Так что вместо него буду говорить я. В последнее время что-то забирает жизни морских существ. Это что-то — пластик. Пластиковые пакеты, бутылки, пенополистирол… Каждый день 8 миллионов тонн пластика сбрасываются в реки и океан, превращаясь в мусор на плаву. Около 700 видов животных, включая морских черепах, птиц, тюленей и рыбу, глотают его, запутываются в нем и в итоге погибают».

Статья затем рассказала, что пластиковый мусор разлагается лишь спустя сотни лет, поэтому станет бременем следующих поколений. Также издание предупредило о микропластике — крошечных частицах, на которые распадается пластиковый мусор. Он попадает в пищеварительную систему морских существ, но его влияние пока не изучено: ученые предполагают, что токсичные вещества, которые есть в пластике, могут навредить живности.

Заканчивается статья предупреждением о том, что Япония должна быть ответственной за тонны мусора в океане: страна занимает второе место в мире по загрязнению океана пластиком.

Площадь газеты занимает 50 на 35 метров, на ее создание ушло 11 дней. Собирал выпуск художник Тосихико Хосака вместе со студентами и местными жителями. Подробнее о проекте можно почитать на сайте «Голоса моря».