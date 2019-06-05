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Зеленский: Украина в ЕС - это путь к демократическим переменам на постсоветском пространстве

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  • 5.06.2019, 17:39
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Владимир Зеленский и Дональд Туск
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Европейская Украина приведет к краху имперского проекта России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду 5 июня, информирует Администрация президента Украины в Twitter.

«Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.


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