Зеленский: Украина в ЕС - это путь к демократическим переменам на постсоветском пространстве

Зеленский: Украина в ЕС - это путь к демократическим переменам на постсоветском пространстве11
- 5.06.2019, 17:39
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Европейская Украина приведет к краху имперского проекта России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду 5 июня, информирует Администрация президента Украины в Twitter.
«Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», - сказал Зеленский.
Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.
«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident— APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.