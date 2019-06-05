В Портсмуте проходят торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии 3 5.06.2019, 17:57

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Фото: Reuters

Владимира Путина на торжества не пригласили.

В британском Портсмуте в среду, 5 июня, проходят памятные торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. В мероприятии участвуют королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, а также ряд других глав государств и правительств, сообщает "Немецкая волна".

В центре внимания находятся ветераны операции "Оверлорд", выход которых на сцену присутствующие встретили аплодисментами. Около 300 участников высадки войск в Нормандии после мероприятия в Портсмуте прибудут морским путем в Нормандию в память о событиях 75-летней давности. Непосредственно в "День Д" (D-Day), отмечаемый 6 июня, торжества пройдут на другом берегу Ла-Манша во Франции.

6 июня 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции высадились в Нормандии. В ней участвовали около 150 тысяч солдат из 14 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Широкомасштабная военная кампания открыла Западный фронт в Европе и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны. Крупнейшая наземная операция в военной истории унесла жизни почти 66 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч пропали без вести.

Как сообщалось ранее, российского правителя Владимира Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.