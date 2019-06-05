Дело «белорусского Илона Маска» 12 5.06.2019, 18:15

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Николай Янкевич – крайний слева. Фото: nasb.gov.by

Говорил, что заменит «Мотовело», но попался на взятке.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела бывшего гендиректора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». 13 февраля 2019 года он получил от руководителя другого минского предприятия в качестве взятки более 20 тысяч долларов «за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию».

Следователи также установили, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более 8 тысяч белорусских рублей.

Его пособником выступал начальник службы безопасности и охраны завода. Теперь оба ожидают суда, находясь под стражей.

Как выяснил udf.by, речь идет о Николае Янкевиче – человеке довольно яркой биографии, обещавшему руководству страны прорыв в области транспортных средств.

Cайт рассказывает, как оказавшийся за решеткой гендиректор сверкал со своим мегапроектом.

Фото: director.by

Ученый, возглавивший производственное предприятие

В начале 80-х Николай Янкевич с отличием окончил механико-математический факультет БГУ, а затем аспирантуру АН БССР. Со временем он стал кандидатом технических наук (тема научных исследований – планетарно-цевочные механизмы) и выступил автором ряда патентов.

Но интересна ему была не только научная работа. Николай Янкевич дорос до первого заместителя гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, а затем около десяти лет руководил «Оптрон-Цикло» – филиалом РУП «Приборостроительный завод «Оптрон».

Фото: tut.by

Наконец, в 2016 году Янкевич был назначен гендиректором головного предприятия. С этого времени завод стал активно фигурировать в СМИ. И вот почему.

Изобретение велосипедов будущего

«Оптрон» выпускал довольно посредственную продукцию – вроде электрифицированной тележки-подъемника для тепличных хозяйств. Но после назначения Янкевича гендиректором, предприятие взялось за глобальный проект. Александр Лукашенко поддержал предложение Академии наук создать в Беларуси персональный электрический транспорт – электровелосипеды, электросамокаты и электроскутеры.

Николай Янкевич в скором времени сообщил, что мотор-колесо для велосипедов уже разработано – они с его помощью будут развивать скорость до 40 км/ч.

Фото: greenbelarus.info

Планы были грандиозные.

«Немалая доля исторической иронии заключается в том, что наша инициатива совпала по времени с трудностями, переживаемыми ОАО «Мотовело». Мы готовы частично занять его сбытовые ниши, но сделаем это на принципиально новом витке развития общества и технологической философии», – рассказывал гендиректор «Оптрона».

Фото: nasb.gov.by

Янкевич также уверял, что сохранит бренд «Аист» и будет выпускать до 10 тысяч мотовелосипедов в год. База для этого у «Оптрона» имелась – 60 тысяч кв. м. производственных площадей и более 6 га территории.

Правда, проникнуться этими планами мешало одно «но». Рынок уже заполнила аналогичная элетротехника производства Китая. Янкевич собирался подвинуть конкурентов качеством. Постсоветское пространство не могло похвастаться собственным производством персонального электротранспорта.

Несдержанные обещания

Выход новой отечественной продукции на рынок Янкевич анонсировал неоднократно. Сначала говорил, что серийное производство электровелосипедов начнется в 2017 году. Затем анонсировал, что отечественная техника может появиться в продаже весной 2018 года («Появится не только двухколесный, но и трехколесный вариант»).

Следующее обещание гласило, что белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года.

В последний раз Янкевич выступил перед журналистами в феврале, когда тестировали «первый белорусский электробайк». Спустя неделю его задержали в кабинете под портретом Лукашенко, похоронив мечты «белорусского Илона Маска».

Теперь власти остались лишь с одной вдохновляющей идеей – производства белорусского электромобиля. Разрабатывают его примерно с того же времени, что и отечественный электровелосипед.