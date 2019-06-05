Завтра в Беларуси будет до +30 2 5.06.2019, 18:16

Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 6 июня, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью ожидается 13-19 тепла, местами — от 10 до 12 выше нуля. Днём столбик термометра покажет +24...+30.