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Киевское «Динамо» продлит контракт с Хацкевичем

  • 5.06.2019, 18:33
АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
ФОТО: EPA

В случае непопадания клуба в основной раунд Лиги чемпионов, белорусский тренер должен будет подать в отставку.

Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщает «Динамомания».

По информации портала FootBoom, руководство киевского клуба выдвинуло тренеру одно условие. В случае непопадания «Динамо» в основной раунд Лиги чемпионов, Хацкевич автоматически должен будет подать в отставку.

Напомним, что предыдущий контракт белорусского специалиста истек 31 мая.

Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.


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