Российской нефти грозит тотальное загрязнение хлором 10 5.06.2019, 18:40

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«Транснефть» будет смешивать зараженную нефть с чистой, абсолютно чистой Urals практически не останется.

Пока «Транснефть» спешно эвакуирует из Белоруссии 1,3 миллиона тонн загрязненной хлором нефти Urals, европейские покупатели бьют тревогу.

Откачанную нефть, от которой отказались покупатели в Европе, Россия разместит на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Самара-1» и «Самара-2», где зараженное сырье начнут постепенно подмешивать к чистому, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом «Транснефти».

В результате содержание хлора вырастет на большинстве направлений. Разбавленная нефть начнет поступать на российские НПЗ в европейской части страны и на юге, а также во все основные экспортные порты - Новороссийск, Приморск, Усть-Луга.

«Все НПЗ будут в одинаковых условиях, такая нефть будет поставляться не только на самарскую группу, но и на центральную группу заводов», - говорит источник Reuters.

«Транснефть» будет стараться удержать содержание хлорорганики в пределах нового ГОСТа, вступающего в силу с 1 июля - не более 6 частей на миллион (ppm). Это, впрочем, в 6 раз больше уровней, к которым привыкли покупатели российской нефти на Западе.

Сейчас единственным источником чистой нефти Urals со стандартным содержанием хлорорганики около 1 ppm является порт Приморск. Но после смешивания и там показатель поднимется в 3-5 раз, прогнозируют трейдеры.

В результате нефть в Приморске придется продавать со скидкой. В порту Усть-Луги, куда грязное сырье хлынуло в конце апреля, такие дисконты уже действуют. В среднем на каждом барреле Urals приходится терять 1,75 доллара: если 8 мая российский сорт стоил на 82 цента дороже Brent, то на 4 июня - уже на 93 цента дешевле, следует из данных Thomson Reuters.

И хотя содержание хлора в Усть-Луге вернулось в рамки ГОСТа (до 10 ppm), показатели нестабильны, и нефть оттуда берут неохотно. Переработчики «шарахаются от этой нефти», говорит источник Reuters на рынке Urals.

«Для наших НПЗ хлориды на уровне ГОСТа представляют большую проблему», - жалуется другой источник в торговых кругах.

Рразбавленную нефть будет невозможно использовать для смешивания с грязной, которая застряла на танкерах, а также в Польше и Германии. Обещания «Транснефти» смешивать аккуратно и выдерживать техрегламент также вызывают доверие не у всех.

«ГОСТ и устные заявления - это хорошо, но что будет, если что-то не так смешают? Например, мы рассчитываем на 1-3 ppm, а получаем 10 ppm. Проверить мы это сможем только после погрузки на танкер. Это постоянные риски и головная боль», - сказал крупный покупатель российской нефти в Европе.

Процесс смешивания грязной нефти с чистой растянется на много месяцев, считают источники Reuters. Имиджевый ущерб продлится, вероятно, еще дольше. А прямые денежные потери от простоя трубопровода «Дружба», через который прокачивается каждый пятый баррель на экспорт, могут составить 5 млрд долларов, подсчитал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Макростатистика, от которой ждут экономического чуда, также может получить очередной удар: в июне из-за нехватки мощностей по прокачке Россия снизила нефтедобычу до минимума с лета 2016 года - 10,87 млн баррелей в день.

Если в июне добыча сохранится на этом уровне, то во втором квартале сокращение среднесуточной добычи составит 2,3% по отношению к первому кварталу, а экономика может оказаться в технической рецессии (падение два квартала подряд), предупреждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В первом квартале ВВП сократился на 1,6% к четвертому, а проблемы с трубопроводом увеличивают вероятность того, что экономика продолжит движение вниз, поскольку никаких поддерживающих факторов со стороны внутреннего или внешнего спроса не видно, говорит Тремасов.