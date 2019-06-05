закрыть
5 июня 2019, среда, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Российской нефти грозит тотальное загрязнение хлором

10
  • 5.06.2019, 18:40
  • 3,124

«Транснефть» будет смешивать зараженную нефть с чистой, абсолютно чистой Urals практически не останется.

Пока «Транснефть» спешно эвакуирует из Белоруссии 1,3 миллиона тонн загрязненной хлором нефти Urals, европейские покупатели бьют тревогу.

Откачанную нефть, от которой отказались покупатели в Европе, Россия разместит на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Самара-1» и «Самара-2», где зараженное сырье начнут постепенно подмешивать к чистому, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом «Транснефти».

В результате содержание хлора вырастет на большинстве направлений. Разбавленная нефть начнет поступать на российские НПЗ в европейской части страны и на юге, а также во все основные экспортные порты - Новороссийск, Приморск, Усть-Луга.

«Все НПЗ будут в одинаковых условиях, такая нефть будет поставляться не только на самарскую группу, но и на центральную группу заводов», - говорит источник Reuters.

«Транснефть» будет стараться удержать содержание хлорорганики в пределах нового ГОСТа, вступающего в силу с 1 июля - не более 6 частей на миллион (ppm). Это, впрочем, в 6 раз больше уровней, к которым привыкли покупатели российской нефти на Западе.

Сейчас единственным источником чистой нефти Urals со стандартным содержанием хлорорганики около 1 ppm является порт Приморск. Но после смешивания и там показатель поднимется в 3-5 раз, прогнозируют трейдеры.

В результате нефть в Приморске придется продавать со скидкой. В порту Усть-Луги, куда грязное сырье хлынуло в конце апреля, такие дисконты уже действуют. В среднем на каждом барреле Urals приходится терять 1,75 доллара: если 8 мая российский сорт стоил на 82 цента дороже Brent, то на 4 июня - уже на 93 цента дешевле, следует из данных Thomson Reuters.

И хотя содержание хлора в Усть-Луге вернулось в рамки ГОСТа (до 10 ppm), показатели нестабильны, и нефть оттуда берут неохотно. Переработчики «шарахаются от этой нефти», говорит источник Reuters на рынке Urals.

«Для наших НПЗ хлориды на уровне ГОСТа представляют большую проблему», - жалуется другой источник в торговых кругах.

Рразбавленную нефть будет невозможно использовать для смешивания с грязной, которая застряла на танкерах, а также в Польше и Германии. Обещания «Транснефти» смешивать аккуратно и выдерживать техрегламент также вызывают доверие не у всех.

«ГОСТ и устные заявления - это хорошо, но что будет, если что-то не так смешают? Например, мы рассчитываем на 1-3 ppm, а получаем 10 ppm. Проверить мы это сможем только после погрузки на танкер. Это постоянные риски и головная боль», - сказал крупный покупатель российской нефти в Европе.

Процесс смешивания грязной нефти с чистой растянется на много месяцев, считают источники Reuters. Имиджевый ущерб продлится, вероятно, еще дольше. А прямые денежные потери от простоя трубопровода «Дружба», через который прокачивается каждый пятый баррель на экспорт, могут составить 5 млрд долларов, подсчитал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Макростатистика, от которой ждут экономического чуда, также может получить очередной удар: в июне из-за нехватки мощностей по прокачке Россия снизила нефтедобычу до минимума с лета 2016 года - 10,87 млн баррелей в день.

Если в июне добыча сохранится на этом уровне, то во втором квартале сокращение среднесуточной добычи составит 2,3% по отношению к первому кварталу, а экономика может оказаться в технической рецессии (падение два квартала подряд), предупреждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В первом квартале ВВП сократился на 1,6% к четвертому, а проблемы с трубопроводом увеличивают вероятность того, что экономика продолжит движение вниз, поскольку никаких поддерживающих факторов со стороны внутреннего или внешнего спроса не видно, говорит Тремасов.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип