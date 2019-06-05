В Минске прошел град и сильный дождь 4 5.06.2019, 18:56

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Фото: МЧС Минска

Сообщают об упавших деревьях и подтоплениях.

В некоторых районах Минска непогода. Горожане активно публикуют в соцсетях фотографии града и сильного дождя, передает tut.by.

Из-за упавшего дерева на улице Серова с 16.36 остановились автобусы № 28, 97 в обоих направлениях. Движение автобусов организовали по улицам Кижеватова, Осиповичской, Асаналиева.

С 16.50 на улице Гурского в направлении проспекта Дзержинского из-за подтопления остановилось движение троллейбусов № 8, 31, 39, 47, 53, 63, 66. Движение троллейбусов № 39, 53 организовали по проспекту Дзержинского, улице Алибегова; троллейбусов маршрута № 8, 31 по улице Пономаренко, проспекту Пушкина. Движение возобновили в 17.15.

Фото: МЧС Минска

Есть сообщения про подтопления и в других районах города. Например, это видео — из Каменной Горки.