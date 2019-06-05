Белорусы на Мальдивах: Счастье живет здесь 3 5.06.2019, 19:28

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Фото:Анастасия Канаш

Мальдивы никогда не были мечтой белорусской пары, но после поездки на острова супруги поняли: они хотят сюда вернуться.

Семейная пара — Павел и Анастасия Канаш — путешественники с большим опытом. В их «копилке» — посещение более 30 стран. Мальдивы никогда не были их мечтой, но после поездки на острова супруги поняли: они хотят сюда вернуться.

Анастасия Канаш делится впечатлениями об отдыхе c «Солидарностью».

— Свои путешествия мы планируем заранее, обычно за 4-6 месяцев. И, само собой, этот процесс начинается с выбора пункта назначения. С каждой поездкой делать этот выбор становится все сложнее, так как после посещения более 30 стран можем без лишней скромности назвать себя искушенными путешественниками. Однако рост наших запросов и интересов, к сожалению, часто не соответствует росту семейного благосостояния, поэтому, к примеру, Галапагосы и Французская Полинезия у нас по-прежнему в dream-листе.

Еще один фактор, который влияет на выбор места отдыха, — аэрофобия, которая в разное время проявляется у меня и у мужа. Имея за плечами опыт 12-14-часовых перелетов , зная, насколько тяжело мы их переносим, по возможности останавливаемся на краях не столь далеких.

Почему мы выбрали Мальдивы? Эти острова никогда не были нашей мечтой, потому что представлялись нам местом излишне раскрученным, можно даже сказать попсовым и пафосным, этаким пристанищем российских селебрити, но никак не таких простых белорусских ребят, как мы.

Но, во-первых, мы большие поклонники отдыха в Азии, поэтому список стран-кандидатов существенно сократился сразу.

Во-вторых, наши поездки непременно включают в себя 3-4-дневную экскурсионную программу. Поэтому искали страну с богатой историей и культурой, где мы еще не бывали. Так мы определились со Шри-Ланкой. Морской отдых на ланкийском побережье изначально не рассматривали, поэтому остановили свой взор на максимально близкие к Шри-Ланке места, предлагающие достойный пляжный отдых.

В-третьих, бюджет должен быть для нас подъемным и не вынуждающим платить кредит следующие полгода. Так и вырисовались Мальдивы. Мы подумали: «Почему бы и нет?!» И 9 мая отправились в путь.

Как добирались

Отличный вариант, чтобы добраться до Мальдив из Минска — регулярные рейсы авиакомпании Etihad с пересадкой в Абу-Даби. Время полета до Абу-Даби составляет около 6 часов, затем стыковка 4,5 часа и полет до столицы Мальдивских островов Мале чуть более 4 часов.

Стыковка на пути обратно продолжительная, около 9 часов. Но с недавнего времени ОАЭ предоставляет белорусам бесплатные транзитные визы, а потому, заблаговременно подав электронную заявку и получив такую визу, можно по приемлемой цене забронировать отель в аэропорту и за время стыковки отдохнуть.

В состав Мальдив входят около 1200 островов, заселены из которых лишь около 200, а доступно для туристов вдвое меньше. Открытые для туризма острова — это острова-отели.

В зависимости от того, какой отель выбрать для отдыха, из Мале еще придется добираться до своего острова или внутренним авиарейсом на небольшом винтовом самолете, или на скоростной лодке. Такие трансферы организуются самими отелями. Неважно, летите ли вы на Мальдивы самостоятельно, или покупаете тур у агента, уточняйте, входит ли трансфер до отеля и обратно в стоимость проживания/тура, так как его цена может достигать $ 250-300 на одного человека.

Мы останавливались в отеле Sun Island Resort&Spa на одноименном острове. От Мале до него добирались еще 25 минут на самолете, а потом 5-7 минут на скоростной лодке.

Фото:Анастасия Канаш

Сколько стоит отдых

Бюджет отпуска на Мальдивах зависит от выбранного отеля, категории номера и типа питания. Каждый делает свой выбор, исходя из пожеланий и финансовых возможностей.

Хочу обратить внимание на особенности вилл на воде, которые являются визитной карточкой Мальдив.

Фото:Анастасия Канаш

Во-первых, несмотря на то, что виллы стоят на крепких сваях, незначительная вибрация от воды все же ощущается. И если у вас такой же слабый вестибулярный аппарат, как у меня, то отдых имеет все шансы превратиться в муки.

Во-вторых, на водных виллах терраса с шезлонгами открытая и за день сильно нагревается, становится очень жарко и невозможно ходить босиком. Помимо этого, там нет приятного для ног песочка, вход в воду — по металлической лестнице. Конечно, в отелях люксовой категории каждая водная вилла обустроена даже собственным мини-пляжем, но я сейчас о доступных простым смертным вариантах размещения.

В-третьих, водные виллы — это как Эйфелева башня: изюминка, визитная карточка Парижа, но с нее самой ею не полюбуешься.

Фото:Анастасия Канаш

И, наконец, виллы на воде — это очень дорого. Я бы даже сказала — неоправданно дорого. Планируя поездку, мы хотели на сутки-двое повысить категорию нашего номера до виллы на воде, но доплата бы составила $ 150 за ночь. В итоге посчитали такие траты бессмысленными, а потому остались при своем бунгало на пляже. И ничуть не пожалели, что не погнались за престижем. Наше бунгало было уютным, у нас была своя терраса с креслами, шезлонги и гамак, пляж в тени от высоких пальм, до воды 15-20 метров.

Рекомендуем рассматривать отдых на Мальдивах и в «несезон», который в реальности проявляется на островах тропическими ливнями, идущими только в ночное время, и тучками-облаками изредка днем. Мы бы отнесли такую погоду скорее к плюсам. Стоимость отдыха в такое время ниже, иногда и значительно, чем в популярные у туристов месяцы. К примеру, смещение нашего отпуска с «сезонного» апреля на уже «несезонный» май сэкономило нам целых $ 500.

Что касается трат на месте, то, к примеру, с типом питания FB, как у нас, деньги могут понадобиться только на сувениры/покупки/экскурсии.

Острова предлагают всевозможные развлечения: рыбалка, снорклинг, дайвинг, наблюдение за акулами или дельфинами, а также аренду необитаемых островов, романтические ужины и т.п.

Цены на морские экскурсии стартуют от $ 40-50 на человека, поездка на 6 часов на необитаемый остров на двоих с питанием — от $ 200.

Желания скататься на экскурсии у нас не было, а потому потратили на месте мы всего $ 50 — на небольшие сувениры близким.

Фото:Анастасия Канаш

Топлесс на пляже и ввоз алкоголя — под запретом

Не забывайте, что Мальдивская Республика — мусульманская страна, а потому особенно важно уважать ее традиции и не нарушать запреты: к примеру, появление на пляже топлесс или ввоз на территорию страны алкоголя.

Тем, кто не мыслит свой отдых без стаканчика/бокальчика/рюмочки, рекомендуем выбирать тип питания в отеле all inclusive. При желании алкоголь можно также приобрести и в ресторанах, но цена будет явно завышенной.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать защитой от солнца. Даже если вы не на открытом солнце или дремлете в гамаке в тени пальм, в светлое время суток пользуйтесь солнцезащитными средствами с высоким фактором SPF и наносите их даже на самые «несгораемые» участки тела, а также не забывайте своевременно обновлять защиту.

Отель был заполнен, но постояльцев мы встречали только в ресторане

Что с первых минут удивляет на Мальдивах? То, что всем известные идиллические картинки «баунти» с рабочих столов компьютеров, ничуть не приукрашены. И прямо сейчас ты видишь их вживую. Фантастические эмоции! Восторг, будто в детстве, когда открываешь новогодние подарки.

Фото:Анастасия Канаш

Фото:Анастасия Канаш

Пассажиры нашего самолетика на все время полета из Мале приникли к иллюминаторам, делая множество фото и видео. Как и мы, конечно. А в салоне воцарилась тишина с ноткой чуть ли не торжественности, временами нарушаемая возгласами восхищения.

Фото:Анастасия Канаш

Как по мне, основное занятие на островах — это созерцание невероятной красоты природы. Лазурная палитра океана, прозрачная вода, мелкий, словно мука, белоснежный песок, зелень пальм и яркие цветы — буквально бесстыдное буйство красок! Отдых на Мальдивах размеренный, идеальный для единения с окружающим миром и самим собой, для поиска душевной гармонии и отдохновения от повседневной суеты и хлопот …и от людей тоже.

Фото:Анастасия Канаш

По мальдивским меркам наш остров Sun не маленький: 1,6 километра в длину и 0,4 километра в ширину. Соответственно, и гостей отель принимает много. Но, несмотря на заполненность отеля, а также плотное размещение бунгало по всей береговой линии, с многочисленными постояльцами мы встречались только в ресторане. В остальное же время в зоне видимости бывало несколько пар-соседей, так же лениво растянувшихся в шезлонгах и временами прогуливающихся по краю океана в поисках диковинных ракушек.

Фото:Анастасия Канаш

Фото:Анастасия Канаш

Скаты и акулы приплывали даже на мелководье нашего пляжа

Течение жизни на Мальдивах очень спокойное. Как и океан: окруженные коралловыми рифами, о которые разбиваются большие волны, острова радуют возможностью спокойно поплавать. Но с большой осторожностью нужно относиться к местам, обозначенным как места «с сильным подводным течением», так как течение там действительно сильное, и даже нам, неплохим пловцам, выбираться из него было сложно. Это не помешало нам активно позаниматься снорклингом и окунуться в богатый подводный мир.

Большущие бирюзовые рыбы-попугаи, множество других разноцветных рыб, скаты, морские огурцы, замысловатые раковины с раками-отшельниками, серые рифовые акулы (для человека не опасные!), морские звезды — завораживающее развлечение, за которым время летит незаметно.

Фото:Анастасия Канаш

Чтобы встретить местных обитателей, даже не обязательно отправляться в рекомендуемые для снорклинга места: скаты и акулы, к примеру, приплывали даже на мелководье нашего пляжа. Несомненно, снорклинг придает впечатлениям особый колорит, ведь наблюдаешь за разнообразной экзотической живностью не в океанариуме или программе по Animal planet, а в естественной среде ее обитания. Поэтому рекомендуем непременно везти с собой маски-ласты или воспользоваться услугами проката уже на месте. На островах также придутся весьма кстати аквасоки (обувь для защиты от кораллов).

В любое время на острове слышен шум прибоя. Причем не только баюкающий, от ласкающих берег набегающих волн, но и от обрушивающейся на рифы вдалеке океанской мощи, что откликается в душе благоговением перед силой природы.

Блаженное умиротворение приносят вечера на пляже. Долгожданная прохлада после дневного зноя, тонкий аромат цветов в воздухе, легкий океанский бриз, потрескивание колышущихся ветвей пальм, шелест волн и черное-черное небо над головой. Расположившись в шезлонгах, мы долго смотрели на яркие созвездия и большую луну, разговаривали, мечтали, молчали о своем, загадывали, пока падали звезды.

Фото:Анастасия Канаш

Фото:Анастасия Канаш

Здесь время замирает, а тревоги исчезают. Счастье живет здесь…

Само собой, отели предлагают отдыхающим различные развлекательные программы. Это и аквааэробика, и уроки танцев, и конкурсы талантов, и диско на пляже. Но популярность у них на нашем острове была практически нулевая. Мальдивы — это не о шумных тусовках и танцах до утра. Они об уединенности и идиллии.

Фото:Анастасия Канаш

Чем отличаются Мальдивы от всего, ранее нами увиденного? Своей уникальной атмосферой. Безмятежности, гармонии, расслабленности. Они очаровывают и пленят. Это отличное место для полной перезагрузки, сюда сбегают от суетности жизни и ее напряженного ритма. Здесь время замирает, а тревоги исчезают, здесь мир внутри и вокруг, здесь наполняешься светом и становишься добрее. Счастье живет здесь…

Фото:Анастасия Канаш

P.S. У нас с мужем есть правило: чтобы увидеть в мире как можно больше, мы не посещаем одно и то же место дважды. И мы не загадываем, но после Мальдив подумываем, а не пришла ли пора для исключения из правил?