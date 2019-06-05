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Новый посол России в Беларуси встретился с Макеем

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  • 5.06.2019, 19:40

Посол РФ и глава МИД Беларуси обсудили взаимодействия Беларуси и России в рамках «интеграционных объединений».

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился в Минске с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В Минск Мезенцев прибыл 3 июня. Это его первая официальная встреча в Минске в качестве посла России.

Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.

Во время встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Беларуси и России в рамках интеграционных объединений.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев. В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.


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