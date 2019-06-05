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Александр Хацкевич: Нет договоренности, что я обязан вывести «Динамо» в группу Лиги чемпионов

  • 5.06.2019, 19:54
Александр Хацкевич

Белорусский наставник рассказал о переговорах с руководством киевского клуба о продлении контракта.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей недели. Возможно, даже завтра.

Так что по состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком не было и речи. Сейчас вообще нет никаких договоренностей. Наши переговоры продолжатся", — цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.


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