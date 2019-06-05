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Лукашенко разрешил применять против дронов спецсредства и оружие

  • 5.06.2019, 20:19

Подписан новый указ о беспилотниках.

5 июня Александр Лукашенко подписал указ №215 "О прекращении полётов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Как пишет tut.by, документ разрешает применять силу, спецсредства и оружие против беспилотных летательных аппаратов, которые летают в запрещённых зонах.

Военным, милиционерам и работникам военизированной охраны разрешается применять против дронов и авиамоделей физическую силу, спецсредства, оружие, а также боевую и специальную технику. Эти лица будут освобождены от обязанности компенсировать собственникам ущерб за повреждение или уничтожение летательных аппаратов.

Запретные зоны — это воздушное пространство над территориями (объектами), которые имеют важное значение для безопасности государства (места нахождения охраняемых лиц, арсеналы (базы) с боеприпасами и вооружением, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и другие). Для полёта любых воздушных судов в таких зонах требуется специальное разрешение.

Зона, запрещённая для использования авиамоделей, — это воздушное пространство, где использование авиамоделей требует согласования с государственным органом (организацией), в интересах которого она установлена. Это может быть, например, воздушное пространство над гражданскими и военными аэродромами, районами дислокации воинских частей и подразделений, вдоль государственной границы и др.


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