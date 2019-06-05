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Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам

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  • 5.06.2019, 21:06
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Фото организаторов турнира

В международном турнире в Салоу участвовали 123 игрока из 13 стран.

В шашечном турнире Salou Open, который завершился в Испании, победу одержал международный гроссмейстер из Беларуси Анатолий Гантварг, сообщает БелТА. По итогам девяти туров он набрал 14 очков — пять побед и четыре ничьих.

Второе и третье места достались россиянам — Александру Шварцману и Александру Георгиеву.

Анатолий Гантварг победил на этом турнире в четвёртый раз. Ранее он становился победителем в 1998, 2000 и 2001 годах.

В соревнованиях среди женщин представительница Беларуси Ирина Пашкевич завоевала серебро — 12 баллов, победа досталась россиянке Матроне Ноговицыной — 13 очков.

В международном турнире в Салоу участвовали 123 игрока из 13 стран.


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