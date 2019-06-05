Их сделали миллионерами 3 5.06.2019, 21:27

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АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ

Навальный назвал чиновников, заселившихся в доме для льготников в Москве.

В Москве угловой дом на Садовнической набережной, предназначенный для льготников и очередников, заселили сотрудники мэрии. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, обнародованном на его сайте в среду, 5 июня.

Как сообщает Навальный, из 24 заселенных квартир в этом доме 12 получили в собственность сотрудники московской мэрии или их родственники. Среди владельцев - руководители ряда департаментов, а также бывшие и действующие федеральные чиновники.

По словам оппозиционера, владельцами квартир в доме на Садовнической являются, в числе прочих, глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов (180 кв. м), семилетний сын главы департамента культуры Александра Кибовского (135 кв. м), гендиректор московского Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Артур Кескинов (141 кв. м) и глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Имена чиновников, получивших квартиры, названы и в видеоблоге Алексея Навального в YouTube.

ФБК не удалось узнать, каким образом чиновники заполучили эти квартиры - передал ли им недвижимость город или они ее купили по рыночной стоимости, превышающей несколько десятков миллионов. "Нет ни одного доступного документа, объясняющего, почему эти люди получили квартиры от города, а если они их купили, то по какой цене. Мы понимаем, что эта секретность от того, что квартиры фактически украдены у города - через продажу по смехотворной цене", - предположил Алексей Навальный.