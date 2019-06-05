Игорь Кизим: Отношения Украины и Беларуси находятся под влиянием нашего общего соседа 4 5.06.2019, 21:43

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ИГОРЬ КИЗИМ

ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ / TUT.BY

Об этом заявил посол Украины в Беларуси.

В последнее время многие стараются замалчивать влияние РФ на двусторонние отношения Беларуси и Украины.

Такое мнение высказал посол Украины Игорь Кизим на расширенном заседании Экспертно-аналитического клуба 5 июня в Минске по теме «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов», передает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

«Сегодня все чаще говорят, что с Россией нужно идти на контакт, возобновлять диалог, — сказал Кизим. — Осуждая ситуацию, все говорят о том, что происходит, но не называют источник конфликта. А этот источник — Российская Федерация. Почему-то не вспоминается, замалчивается, у кого проблемы в этом регионе и с кем».

Кизим подчеркнул, что фактор России влияет и на отношения между Беларусью и Украиной. «И, говоря об отношениях Украины и Беларуси, не надо замалчивать то, что они находятся под влиянием нашего общего соседа», — сказал дипломат.

По его словам, заявления нового президента Украины Владимира Зеленского дают основания полагать, что страна сохранит курс на интеграцию с ЕС и вступление в НАТО. «Этот вектор развития у нас сохраняется, а Беларусь идет в несколько другом направлении. Есть Евразийский экономический союз, есть ОДКБ. И это немножко разные направления нашего движения и в экономической сфере, и в сфере безопасности, — сказал Кизим. — И все эти факторы надо учитывать, когда мы анализируем дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений».