Светлана Алексиевич: Мне нравится, что сериал «Чернобыль» активно обсуждает молодежь 6 5.06.2019, 22:01

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Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат поделилась впечатлениями от сериала «Чернобыль», снятого по мотивам ее книги.

В основу сценария мини-сериала Чернобыль легла книга лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего».

Светлана Алексиевич в интервью «Радио НВ», отметила успех сериала Чернобыль: «Не смотря на достаточное количество фильмов о Чернобыле, видимо, неудачных — в них чего-то не хватало, и все они проходили мимо. Как и книги, несмотря на миллионные тиражи, что доказывает, что все-таки мир принадлежит телевидению». Она добавила, что особенно ей сериал нравится, что его активно обсуждает молодежь, открывая для себя Чернобыльскую трагедию.

Алексиевич также считает, что, возможно, успех фильма обусловлен еще и тем, что его выход пришелся в период формирования «экологического сознания» человечества. «Мы видим, как природа смыкается, недовольна нами, сколько у человечества проблем планетарного масштаба. Это хорошо, что так много людей обсуждает проблему Чернобыля», — сказала она.

Сценарист нашумевшего сериала Чернобыль HBO Крейг Мейзин в интервью не раз упоминал, что в ходе работы над сценарием Чернобыля прочел огромное количество книг, статей и просмотрев множество документальных фильмов. А главным вдохновением для фильма и основой для сценария назвал книгу Светланы Алексиевич. Так, красной нитью через весь сериал проходит история семьи пожарного из Припяти Василия Игнатенко и его жены Людмилы.

В интервью Светлана Алексиевич рассказала, что телеканал HBO официально обратился к ней с просьбой использовать несколько историй из книги в сериале.

«Мы подписали контракт. Я сначала сомневалась, поскольку мою книгу уже десяток раз брали в основу фильмов, и я думала, что это будет очередная неудача, а оказалось совсем наоборот — получился информационный взрыв!», — поделилась открытием Светлана Алексиевич.

В то же время она отметила, что осталась недовольна поведением телеканала HBO: «Мне непонятно, почему, использовав для сериала мои тексты, тексты Владимира Губарева, писавшего о Валерии Легасове, они почему-то нигде не написали наших имен».