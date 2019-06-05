Пожарный из Бобруйска сделал 1,5 тысячи отжиманий за 1 час 44 минуты 2 5.06.2019, 22:54

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Белорус принял вызов российского автомобильного блогера.

Известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) в мае дал интервью Юрию Дудю. Он рассказал о том, как в тюрьме активно занимался спортом: якобы за три с половиной часа отжимался 1,5 тысячи раз, делал 1,2 тысячи повторений приседа и 3 тысячи скручиваний пресса. В словах блогера усомнились очень многие — так что в соцсетях начался «челлендж Давидыча». Среди тех, кто решил проверить, за сколько можно сделать 1,5 тысячи отжиманий, был и пожарный-спасатель Евгений Лось из Бобруйска, передает tut.by.

Евгений Лось — обладатель двух рекордов Книги Гиннесса за отжимания на брусьях с дополнительным весом. Повторять 1,5 тысячи отжиманий он решил по более строгим правилам, чем большинство участников челленджа (не увеличивая постепенно число подходов и, соответственно, время отдыха между ними).

— 50 отжиманий за каждый подход, если меньше — выбываю, — объяснил он.

Сделать 1,5 тысячи отжиманий у Евгения вышло за 1 час 44 минуты — «нормально, ничего сверхъестественного».

— Можно намного быстрее, если выполнять меньше 50 повторений за подход. В этот день все было четко, но последующие два дня не мог нормально тренироваться: трицепс, грудь, плечи, спина, — все окислилось и болело. Не забывайте делать заминку после таких челленджей, — написал он.

Как пишет TJournal, повторить челлендж получилось далеко не у всех блогеров-спортсменов.