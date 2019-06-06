Потоп в Минске: «поплыли» люди и автомобили 1 6.06.2019, 7:42

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Фото: gazetaby.com

На столицу обрушился сильный ливень и град.

Вчера ближе к вечеру гроза принесла в Минск сильный ветер и ливень, а также град. Деревья складывались чуть ли не вдвое, сообщает «Солидарность».

Автомобили и автобусы вынуждены были остановить движение.

И после грозы вода затрудняла движение – некоторые автомобили решили даже объезжать лужи по тротуару. Перестали работать светофоры.