Социал-демократы побеждают на выборах в Дании 6.06.2019, 7:51

В стране может во второй раз в истории появиться женщина-премьер.

Предварительные результаты подсчета ста процентов бюллетеней на парламентских выборах в Дании, завершившегося в ночь на четверг, 6 июня, говорят о победе социал-демократов, набравших 25,9 процентов голосов избирателей, сообщает dw.com.

Действующий премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, выступая перед сторонниками вечером 5 июня, признал свое поражение. Он отметил, что возглавляемая им Либеральная партия показала хороший результат, набрав 23,4 процента голосов. Однако стране предстоит смена правительства, добавил он.

Правые популисты потеряли значительную часть голосов

К лагерю проигравших можно отнести и датских правых популистов. Если в 2015 году Датская народная партия набрала 21,1 процента голосов избирателей, то на этот раз их результат оказался в полтора раза ниже: 8,1 процента.

Ожидается, что возглавляемый социал-демократами и их лидером Метте Фредериксен так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.

На долю "синего блока" Ларса Лёкке Расмуссена придется 75 мандатов.

В Дании может во второй раз в истории появиться женщина-премьер

Таким образом, Метте Фредериксен может стать второй в истории Дании женщиной во главе правительства после предшественницы Расмуссена - Хелле Торнинг-Шмитт, а Дания - третьей скандинавской страной с социал-демократическим правительством.

В Швеции с января 2019 года правит коалиция социал-демократов и "зеленых". В Финляндии на апрельских выборах также победили социал-демократы, которые затем образовали правительственный альянс с центристами и тремя малым партиями.

По данным датского статистического ведомства Danmarks Statistik, явка на парламентских выборах 2019 года составила 84,5 процента.