закрыть
6 июня 2019, четверг, 9:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Социал-демократы побеждают на выборах в Дании

  • 6.06.2019, 7:51

В стране может во второй раз в истории появиться женщина-премьер.

Предварительные результаты подсчета ста процентов бюллетеней на парламентских выборах в Дании, завершившегося в ночь на четверг, 6 июня, говорят о победе социал-демократов, набравших 25,9 процентов голосов избирателей, сообщает dw.com.

Действующий премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, выступая перед сторонниками вечером 5 июня, признал свое поражение. Он отметил, что возглавляемая им Либеральная партия показала хороший результат, набрав 23,4 процента голосов. Однако стране предстоит смена правительства, добавил он.

Правые популисты потеряли значительную часть голосов

К лагерю проигравших можно отнести и датских правых популистов. Если в 2015 году Датская народная партия набрала 21,1 процента голосов избирателей, то на этот раз их результат оказался в полтора раза ниже: 8,1 процента.

Ожидается, что возглавляемый социал-демократами и их лидером Метте Фредериксен так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.

На долю "синего блока" Ларса Лёкке Расмуссена придется 75 мандатов.

В Дании может во второй раз в истории появиться женщина-премьер

Таким образом, Метте Фредериксен может стать второй в истории Дании женщиной во главе правительства после предшественницы Расмуссена - Хелле Торнинг-Шмитт, а Дания - третьей скандинавской страной с социал-демократическим правительством.

В Швеции с января 2019 года правит коалиция социал-демократов и "зеленых". В Финляндии на апрельских выборах также победили социал-демократы, которые затем образовали правительственный альянс с центристами и тремя малым партиями.

По данным датского статистического ведомства Danmarks Statistik, явка на парламентских выборах 2019 года составила 84,5 процента.


популярное за неделю

Мнение

Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев
Свита голого Путина
Свита голого Путина Александр Гольц
Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип