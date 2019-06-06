Кучма в Минске предложил снять блокаду с «ДНР» и «ЛНР» 8 6.06.2019, 8:00

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Леонид Кучма

Фото: redsearch.org

Экс-президент Украины Порошенко потребовал объяснений.

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от администрации президента Владимира Зеленского «дать публичный ответ» по поводу предложения украинской стороны о снятии экономической блокады с самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Заявление от украинской делегации прозвучало в среду на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает tut.by.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!», — написал Порошенко в своем Facebook.

Экс-президент Украины напомнил о решении СНБО от 15 марта 2017 года, которым были приостановлены экономические связи с территориями самопровозглашенных республик. По мнению Порошенко, отменив его, украинская сторона «становится на колени».

«Мы никогда не возражали против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установлении устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам», — пишет Порошенко.

«Это было бы настоящим прогрессом»

Предложение отменить блокаду на заседании контактной группы озвучил Леонид Кучма. Об этом журналистам после заседания рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

«Предложение было сделано от Кучмы, и это было поддержано участниками. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сообщил Сайдик.

По мнению Сайдика, введение блокады весной 2017 года, стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Кроме того, сообщил Сайдик, по инициативе Киева стороны «высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской».

«Это было бы настоящим прогрессом», — заявил Сайдик. Он также отметил, что сегодняшняя дискуссия на заседании была конструктивной, что «вселяет оптимизм».

«Я очень рад, что Леонид Данилович Кучма, второй президент Украины, вернулся в наш круг», — отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Сам Леонид Кучма заявил, что сегодня «тон дискуссии был совсем другим, чем до этого времени».

«Мы приехали с «дорожной картой» от президента Украины. Президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. Все услышали, что украинская сторона хочет решить эти проблемы», — цитирует Кучму БелаПАН.

Основными проблемными моментами в урегулировании конфликта Кучма назвал прекращение огня и обмен пленными. Предложения об этом стороны разработают до следующего заседания группы.

Контактная группа в Минске собралась в среду, 5 июня, после полуторамесячного перерыва, вызванного проходившими в Украине президентскими выборами.

«Должен сказать, перерыв был нужным и полезным», — сказал Мартин Сайдик.