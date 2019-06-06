Очередной «рекорд»: в Беларуси не хватает почти 90 тысяч работников 5 6.06.2019, 8:22

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Белорусы массово уезжают работать за границу.

В Беларуси продолжает расти дефицит работников. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено почти 90 тысяч предложений от нанимателей. К примеру, на начало мая было чуть больше 80 тысяч предложений от нанимателей. Сайт tut.by посмотрел, каких работников больше всего не хватает.

Для водителей автомобилей в банке вакансий сейчас значится 4380 предложений от нанимателей, трактористов — 2840, продавцов — 2580, поваров — 1650, электрогазосварщиков — 1050, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1080, дорожных рабочих — почти 490.

Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — почти 1450 предложений от нанимателей, штукатуров — 970, маляров — 840.

Ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

В дефиците также медработники. Так, в стране не хватает 3,3 тысячи врачей-специалистов, почти столько же медсестер, больше 850 фельдшеров. Для санитарок открыто 930 вакансий.

Напомним, власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов.

На белорусском рынке труда растет дефицит рабочих. Так, на начало мая по рабочим специальностям было заявлено 63,1% от общего числа вакансий (месяцем ранее — 62,7%). Для сравнения: на аналогичный период 2018-го года для рабочих было 61,4% от всех предложений нанимателей.

На начало мая в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%. В Брестской и Гродненской областях — 0,5%, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.

Официальными безработными числились на начало этого месяца 14,5 тысячи человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики составил 0,2 безработного на одну вакансию. При этом в Брестской и Витебской областях — 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,2, Минской области и Минске − 0,1 безработного на вакансию.

Тем временем наши рабочие востребованы в некоторых соседних странах и Чехии. Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. В первом квартале этого года в поисках работы за границу уехал 2251 человек. Это информация департамента по гражданству и миграции МВД, а данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси. Из тенденций — белорусы все реже выбирают российский рынок труда, а литовский и чешский — чаще.