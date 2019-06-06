Как государство обманывает «тунеядцев» 3 6.06.2019, 8:37

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Что предлагают безработным вместо реального трудоустройства.

Согласно официальной статистике, безработных в Минске – 0,1 процента, по мнению экспертов – гораздо больше. Чтобы сделать из «тунеядцев» трудящихся, государство организует ярмарки вакансий, сообщает «Белсат».

Пятидесятилетний Олег Лопатин уволился с завода электромонтажных изделий из-за отсутствия работы и заработков: рабочая неделя сокращался на день, затем на два. Работу ищет уже месяц, поэтому и пришел на ярмарку вакансий.

«Только завод Вавилова заинтересовался, но не по моей специальности - водитель погрузчика, а грузчик-водитель - сочетать надо. Я этого не боюсь, я мужчина крепкий, здоровый, я чувствую в себе силы работать и зарабатывать: от 800 рублей - это нормально. Я буду копать, землю грызть, но на 400 рублей не пойду. Тупо сидеть я не хочу - я хочу работать и ищу работу», - говорит безработный Олег Лопатин.

Сколько людей находит работу на ярмарке вакансий, в межрайонном отделе трудоустройства сообщить отказались. Журналисты опросили редких посетителей, напрочь пожилого возраста:

«Ничего там особо нет, там только три представителя всего. И нормальной работы нет. У меня строительная специальность, а здесь такого нет».

«Пытался, но здесь того, что мне подходит, я не нашел. Только через знакомых, через газетные объявления нахожу».

«Я на пенсии - мне бы что-нибудь более легкое, а у них такого нет. 300, 350, 400 рублей - больше не дают».

По данным комитета занятости населения Мингорисполкома, в столице около 17 тысяч вакансий, из которых 10 тысяч мест для рабочих профессий и 7 тысяч мест для специалистов. Прежде всего не хватает строителей, продавцов и водителей. А также медсестер, инженеров и врачей. Поэтому безработица - только часть проблемы на рынке труда, говорят специалисты.

«У нас есть такое явление, как рабочая нищета: люди работают, но это не гарантирует того, что у них будет хлеб с маслом. Поэтому работать нужно не только с безработными, но и с теми, кто имеет работу: уровень образования не соответствует предложениям, а образование само не соответствует рынку труда и спросу работодателей. И связи между ними нет», - говорит директор школы молодых менеджеров SYMPA Наталья Рябова.

По данным Минстата, количество незанятого населения в Беларуси составляет 0,5 процента трудоспособных жителей. Но этот подсчет ведется по количеству обращений в отделы занятости. Большинство же безработных туда не обращаются, так как пособие составляет 26,5 рублей в месяц.

В районах, где подсчет велся по стандартам Международной организации труда, реальная безработица зафиксирована примерно для 5% трудоспособных граждан, большинство которых - в регионах страны.

«Государство упорно не желает признавать проблемы и того, что происходит: безработных гораздо больше и те, кто хочет себя реализовать и найти достойное место по образованию, квалификации и возрасту - просто уезжают из страны», - объясняет председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Ярмарка вакансий и декреты Лукашенко «О содействии занятости населения» - это лишь неудачные попытки решить проблемы на рынке труда, говорят специалисты. Для уменьшения реальной безработицы необходимы основательные изменения - и прежде всего в экономике.

«Рекомендации здесь стандартны: либерализовать среду для ведения бизнеса, реформировать рынок труда, по-прежнему требует реформы пенсионная система. Нужна поддержка молодежи, и не в виде распределения, а в виде возможностей и для образования, и для ведения своего бизнеса, а также для устройства на действующие предприятия», - продолжает Наталья Рябова.

Специалисты отмечают, что проблема безработицы не уникальна для Беларуси, но уникальность заключается лишь в нежелании властей безработицу признавать и принимать нужные меры для решения проблемы.