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Армия подала в суд на Пружанский райисполком за «бракованного» призывника

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  • 6.06.2019, 8:45

Во время призыва врач-невролог некачественно обследовала парня.

Войсковая часть через суд потребовала у Пружанского райисполкома возместить более 900 рублей ущерба за необоснованный призыв жителя района на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Выяснилось, что во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня — и того необоснованно признали годным и направили на срочную военную службу.

По закону ответственность за вред, причиненный необоснованным призывом на военную службу, несут местные органы, создавшие призывные комиссии, — вот войсковая часть и потребовала у Пружанского райисполкома возместить 923,17 рубля ущерба за «бракованного» срочника. В эту сумму включили расходы на выплату вещевого довольствия, денежного довольствия, боевую подготовку, возмещение стоимости питания и лечения военнослужащего и еще кое-какие организационные мелочи.

Суд удовлетворил требования войсковой части, райисполком выплатит всю сумму иска. Кроме того, местным властям придется выплатить еще более 600 рублей госпошлины.


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