Виктор Шендерович: Шампанское это выйдет крупными пузырями в самом неожиданном месте 6.06.2019, 8:58

Сколько еще нужно времени, чтобы наконец выучить уроки истории?

Известный российский публицист Виктор Шендерович опубликовал монолог в пустоту к открытию Международного Экономического Форума в Санкт-Петербурге.

– Ах, не надо бы вам сюда, дорогие иностранные гости. Ах, не надо.., – пишет Виктор Шендерович. – Странное, согласитесь, занятие – обсуждать «повестку устойчивого развития» с группой граждан, окопавшихся у власти двадцать лет назад и совершенно не собирающихся уходить.

Гнусность, откуда ни посмотри, – разговаривать про глобализацию там, где полицейские пытают задержанных, тюремщики – заключенных, где суд всегда на стороне палачей, и ни звука не доносится наружу.

Довольно бесперспективной кажется мне и дискуссия об инвестициях в стране, где в список «Форбс» назначают в Администрации президента и оттуда же дают отмашку на арест. (Кстати, никто из гостей не намерен поинтересоваться: а где, собственно, г-н Улюкаев, бывший председатель оргкомитета? Никого не покоробит логотип «Роснефти»? Ну-ну.)

Все понимаю, господа: Спенсер, 300% годовых, учили, в курсе…

Но все таки – стоит ли так оживленно болтать о либеральных перспективах с теми, кто крышует убийц? На пользу ли шампанское в стране, где можно явочным порядком ввести шариат — или заказать избиение журналиста, а потом пойти на повышение в Администрацию президента?

Концерт классической музыки на Дворцовой не очистит вам карму, господа. И цирк с привозом арестованного Калви — если и рассмешит, то совсем ненадолго. А шампанское это выйдет однажды крупными пузырями в самом неожиданном месте, поверьте мне, дорогие участники форума…

Что же до приносимой вам пользы… Ни-ни. Даже не надейтесь.

Ваши инвестиции не пойдут на подъем уровня жизни здешних граждан, потому что в узурпированной стране не бывает граждан, а есть только вассалы, а вассалы неэффективны, и кормят их только в случае крайней необходимости. Вместо бунта чтобы.

Деньги, которые будут привлечены в Россию, не пойдут и ни на какое развитие экономики: экономика не развивается там, где ключевые должности переходят по наследству или принадлежности к клану. Песок – неважная замена овсу, а разжиревшие дети чекистов – юным гениям, обитающим в Пало-Алто и Купертино.

Деньги, инвестированные в путинский режим, пойдут по преимуществу на воровство и укрепление режима.

Они пойдут на увековечивание здешней азиатской власти, через подкуп ключевых позиций: СМИ, суды, ОМОН, Центризбирком. Вот где пригодится и бабло, и бесплатный пиар Путину, который вы в очередной раз привезли с собой на берега Невы, шустрые мировые инвесторы!

Ваши денежки, разумеется, пойдут и на новые войны – когда бандиты сочтут целесообразным снова повоевать, чтобы переключить внимание здешних оголодавших вассалов на патриотическую тематику.

Поэтому я вас умоляю: не надо в этот раз хотя бы про «укрепление доверия», ладно? Хотя бы про это языки узелком завяжите, а то в 2014 году, после Крыма с Донбассом, было совсем неловко.

И – простите мой французский с инглишем, — но как же вы за...ли матушку Клио своей двойкой по новейшей истории, дорогие даладье с чемберленами!

Сколько ж еще раз вам нужно поджарить задницу, чтобы вы наконец выучили старые уроки?