Экономист: Обещания Лукашенко сродни притче о том, как научить осла разговаривать 16 6.06.2019, 9:12

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Белорусскую экономику спасет только «горькая микстура».

Миссия Всемирного банка для Беларуси сделала очередной прогноз по ситуации в нашей стране. Эксперты предсказывают экономике нашей страны стагнацию, а белорусов призывают готовиться к «конкретному затягиванию поясов». Среди основных проблемы - неэффективность госсектора, «стеклянный потолок», который мешает развиваться малым и средним предприятиям, кризис на рынке перерабатывающей промышленности.

Кроме того, эксперты заявляют, что в случае отказа России компенсировать нефтяной налоговый маневр хотя бы половину, даже этому прогнозу не суждено будет сбыться. Все будет еще хуже.

Стоит ли ждать белорусским властям компенсации за углеводороды? Готовится ли белорусам к затягиванию поясов? Почему Лукашенко игнорирует прогнозы международных организаций? Все эти вопросы сайт Сharter97.org задал экономисту Льву Марголину.

- Прогноз, в принципе, реальный. Кроме того, нужно иметь в виду, что у нас есть инфляция. Рост ВВП у нас получается за счет роста цен, а не за счет роста стратегических объемов. Инфляция у нас планируется на уровне 5-6% (не знаю, какая она будет в реальности), даже для того, чтобы компенсировать рост цен, прогноз должен быть примерно на таком уровне, о котором говорит Всемирный банк. Больший рост экономики Беларуси невозможен, так как нет роста инвестиций и их не предвидится.

Что касается налогового маневра, то я не считаю, что будет какая-либо компенсация. Кремль четко сказал, что если вы хотите какие-то компенсации, то давайте продвигаться по «интеграции».

Если Беларусь отказывается, то никакой компенсации не будет. Поэтому можно предполагать, что даже этот прогноз Всемирного банка довольно оптимистичный.

- Эксперты заявили, что в стране существует «стеклянный потолок», который мешает частному сектору развиваться. Действительно ли что-то подобное имеет место быть?

- «Стеклянный потолок» существует, более того - он многослойный. Первый слой - это то, о чем сказал Всемирный банк. Неправильное перераспределение ресурсов, которое явно происходит в пользу госсектора, являющегося в нашей стране малоэффективным. C другой стороны - отсутствие независимой судебной системы. «Стеклянный потолок» заставляет частные предприятия прятать часть своего производства в тень, а также останавливает развитие. Мелкий и средний бизнес не развивается, а остается на прежнем уровне, который позволяет ему мало-мальски существовать.

Есть еще один слой «стеклянного потолка» - это система госзаказов. Уже давно идут разговоры о том, что все виды собственности должны быть равны, но госпредприятия имеют преференции при госзаказах. Все это приводит к тому, что частный сектор у нас не растет.

- Прогнозы международных организаций очень похожи друг на друга. Список проблем каждый год практический идентичный. Получается, что власти ничего не делают?

- Да, из года в год ничего не делаетcя. Более того, когда Объединенная Гражданская Партия, в которой я состою, в 2009 году принесла программу экономического развития и с тех пор мы в течение 10 лет приносим ее с незначительными корректировками, то нам многие говорят «что вы приносите одно и тоже».

А что может быть нового, если государство ничего не делает? Одни и те же проблемы фиксируют международные институции, независимые эксперты, меняются миссии Международного валютного фонда, Всемирного банка, но не меняется только Лукашенко и стратегия экономического существования. Заметьте, я не употребляю слова «развития», так как то, что происходит, трудно назвать развитием.

- С таким прогнозом о ВВП в $100 миллиардов, которые обещал Лукашенко, придется забыть.

- Все это описано в притче про Хаджу Нассредина, который пообещал падишаху, что за десять лет он научит осла разговаривать. А когда Хаджу Нассредина спросили, как он собирается это сделать, тот ответил, что за десять лет либо умрет падишах, либо сдохнет осел. Обещать можно что угодно, но мы все не раз становились свидетелями того, к чему приводят эти обещания.

- Всемирный банк заявил, что белорусам придется «конкретно затянуть пояса». Каким будет ваш прогноз?

- Мое предсказание отличается только тем, что я считаю, что белорусы уже затягивают пояса. Этот процесс будет продолжатьcя и нарастать неуклонно.

- Разве нет «горькой микстуры» которая помогла бы оздоровить белорусскую экономику?

- Рецепт этой «микстуры» всем известен и к Лукашенко не раз приходили с этим рецептом, просили его подписать. Но он наотрез отказывается это делать. Этот рецепт называется «системные реформы». Если бы у Лукашенко действительно было желания провести системные реформы, то в наших условиях, где не нужно оглядываться на парламент, мы бы почувствовали результат в течение двух лет.