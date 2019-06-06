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Видеофакт: Лукашенко снова нарушил правила дорожного движения

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  • 6.06.2019, 9:53
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Диктатор создал аварийную ситуацию в Болбасово под Оршей.

В субботу, 1 июня Александр Лукашенко и его младший сын Николай в сопровождении группы мужчин и женщин катались на велосипедах под Оршей. В сообществе «Народные новости Витебска» появилось фото и короткое видео с ними в Болбасово, сообщает «Радыё Свабода».

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила tut.by, что неанонсированный заезд был, и Лукашенко заехал не только в Болбасово, а проехал около 35 км и заглянул в несколько деревень.

Официальных фото или видео поездки не публиковалась, но на неофициальном фото видно, что группа велосипедистов находится на проезжей части, хотя рядом есть тротуар - а такое запрещают правила дорожного движения.

Правила (пункт 148) позволяют выезжать на автомобильные дороги только в случае отсутствия велосипедной дорожки, обочины, тротуара или пешеходной дорожки, при этом выезжать далее 1 м от правого края можно только для того, чтобы объехать препятствие или повернуть (а группа растянулась на две полосы ).

В 2015 году государственные СМИ показали, что Александр Лукашенко ехал на машине, не застегнув ремень безопасности. Но МВД сначала не увидело нарушения, а после объяснило, что не стало штрафовать Лукашенко, так как согласно Конституции он якобы «имеет неприкосновенность». Также официальные СМИ показывали, как Николай Лукашенко в 2017 году управлял комбайном, хотя в таком возрасте не имел на это права. Администрация Лукашенко отказалась сообщить, на каком основании его пустили за руль.


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