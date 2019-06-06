«Вы даже не представляете, из чего строят ваш дом» 10 6.06.2019, 10:12

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Как минчане заказали дачу и истрепали себе нервы.

Наученные своим и чужим опытом, читатели Onliner давно вывели аксиому: хочешь получить качественный результат в сфере строительства и ремонта — контролируй каждый шаг рабочих. Этому принципу решили следовать супруги Ирина и Владимир из Минска.

Они заказали каркасную дачу в солидной, казалось бы, фирме, а впоследствии столкнулись с завозом на участок материалов сомнительного качества, отклонением от архитектурного проекта и затягиванием сроков строительства. Даже выиграв суд, супруги не могут добиться выплаты компенсации: со шлейфом долгов фирма ушла в ликвидацию, ее директор не отвечает на звонки.

Странное дело: по тому же адресу в Минске регистрируется новая фирма с похожим названием. Она тоже занимается строительством домов, но ее руководство заявляет, что не несет никаких обязательств по старым договорам.

— Мы с мужем приобрели на аукционе участок в Смолевичском районе и принялись искать фирму, которая смогла бы построить нам комфортный, уютный и, главное, надежный каркасный дачный домик. После недолгого изучения рынка отдали предпочтение ООО «ЕрмакДом»: очень уж внимательным и убедительным оказался сотрудник данной фирмы Андрей Гурачевский, впоследствии ставший ее директором, — начинает рассказ Ирина. — Одним из принципиальных моментов для нас было использование бруса только технической сушки. Андрей заверил нас, что именно с таким материалом они и работают, на сайте «ЕрмакДома» также констатировалось использование бруса технической сушки во всех комплектациях.

Супруги выбрали проект небольшого дачного дома (6×8 метров с террасой) и согласовали его изменение в исполкоме. В январе 2017 года были заключены два договора: договор купли-продажи домокомплекта с ООО «ЕрмакДом» и договор подряда с частным строительным унитарным предприятием «ЕрмакДомГарант» на монтаж домокомплекта. Эти две фирмы находились в одном офисе и работали сообща.

Сразу была уплачена почти вся сумма за дом — 23 016 рублей, еще 1534 рубля требовалось уплатить в самом конце. Согласно условиям договора, подрядчик обязался начать монтаж 28 февраля 2017 года и завершить все работы за 60 календарных дней, то есть к 26 мая.

Что не так с брусом?

Строители действительно появились на участке 28 февраля и доставили часть стройматериалов. А через несколько дней завезли брус.

— По телефону мы уточнили у Андрея, действительно ли там брус технической сушки. Он заверил, что брус сухой, но, учитывая погодные условия, его влажность на данный момент составляет 22%, — вспоминает Ирина. — Когда же спустя пару дней мы приехали проконтролировать процесс, то сильно удивились: древесина была вся мокрая. Свидетелем этой ситуации стал прораб, который принес свои извинения и заверил, что произошла ошибка и материал будет заменен.

Примерно через неделю на участок завезли новый брус. На этот раз Ирина с Владимиром приехали на дачу со специальным прибором — влагомером.

— В присутствии строителей мы установили в настройках плотность древесины и стали измерять ее влажность. Прибор показывал 84,9%, 92,3%, 70,4%, 32,7%, 25,1%, тогда как должно быть около 20%, если речь идет о технической сушке, — говорит Ирина. — Принять материал такого качества мы отказались. Фотографии с показаниями влагомера я сбрасывала Андрею, приглашала его приехать на участок со своим влагомером и убедиться, что я не обманываю. Он не приехал, а затем перестал отвечать на звонки. В офисе фирмы говорили, что он в России и связаться с нами не может.

Только после того, как я приехала в офис и сказала, что намерена расторгнуть договор, со мной связался Андрей, сослался на проблемы с поставщиками и попросил подождать пару недель. Мы были расстроены и разочарованы, но все же поверили в лучшее.

В начале апреля на участок привезли новую древесину. По словам Ирины, выборочный замер влажности показал, что часть материала была сухой, а часть — с превышением допустимой влажности. Строители заверили, что будут использовать только сухой брус.

Заниженная высота дома и другие «косяки»

Тем временем Ирина продолжала пристально следить за процессом строительства дачи и отмечала все больше нестыковок с обещаниями фирмы.

— В рекламе рассказывалось, как у них прямо на производстве дерево обрабатывается огнебиозащитным средством методом полного погружения в ванну с раствором. Данный метод имеет ряд преимуществ перед ручным способом, позволяет составу глубоко впитаться и обеспечивает долговечность — в этом нас заверяли до момента подписания договора, — говорит Ирина. — В действительности же обработка древесины огнебиозащитным средством и битумной мастикой производилась кустарным способом прямо на участке.

При монтаже каркаса начали использовать не оцинкованные, а простые гвозди и успели смонтировать три каркасные стены. Правда, потом по нашему требованию простые гвозди заменили на оцинкованные. В нижнюю обвязку вместо анкерных болтов загоняли прутья из стальной арматуры. Если бы мы не были внимательны, то в каркасных стенах не были бы смонтированы укосины, придающие жесткость и прочность стенам. Монтаж укосин был произведен только после звонка архитектору. У строителей был один ответ: все вопросы — к руководству.

На этом неприятные сюрпризы не закончились. В какой-то момент выяснилось, что проект, находившийся у строителей, не соответствует проекту заказчика.

— Во время очередного визита на дачу обратили внимание на высоту этажа: как-то низко. Сверили проекты, в которых оказались разночтения. По проекту, который находился у нас, высота этажа составляла 2,8 метра (в чистоте — 2,6), по проекту у строителей — 2,5 (в чистоте — 2,2). Как-то не очень радует: мы все-таки заказывали дом, а не убежище. А если бы мы этого не заметили? Высота потолка была увеличена не методом каркасного строительства, а за счет наращивания досок без дополнительного утеплителя, — поясняет Ирина и показывает фотографии.

Часть блок-хауса для обшивки фасада супругам пришлось поменять за свой счет.

— Мы перепроверили весь материал — 22 доски оказались очень низкого качества: с подгнившими и выпавшими сучками, — говорит Ирина, подтверждая свои слова фотографиями. — После скандала с руководством фирмы мы договорились, что эти доски заменим за свой счет, а «ЕрмакДом» потом компенсирует нам затраты по чеку, чего в действительности так и не произошло. Сумма, конечно, не очень большая — 312 рублей. Но свое обещание они так и не сдержали.

Впоследствии во время монтажа блок-хауса случился еще один «косяк»: в местах крепления фасада гвоздями по какой-то причине образовались темные подтеки, не поддающиеся полному выведению. В этой связи покраска дома в светлые тона оказалась невозможной.

Изучая товарные накладные, супруги обратили внимание еще на одну нестыковку. При монтаже дома не использовались плиты OSB, которые были включены в общую стоимость. Со слов Ирины, плиты даже не завозились на участок. Речь идет о 838 рублях, заплаченных непонятно за что.

Здравствуй, плесень

При монтаже электропроводки на потолочных балках перекрытия под пароизоляционной пленкой были обнаружены темные пятна. Подозрения подтвердились: при вскрытии пленки было установлено, что во всех балках средняя доска (они смонтированы из трех досок) была покрыта плесенью. Такая картина наблюдалась во всех комнатах. Потемнения были обнаружены и на брусе, которым наращивали высоту стен. Супруги заказали независимую экспертизу, та дала заключение: элементы конструкции стропильной системы и элементы конструкции наращивания высоты стены на некоторых участках имеют следы плесени, потемнения волокон и трещины, уровень влажности в них превышает 20%.

— Балки пришлось заменить во всех комнатах. Вместо предусмотренных проектом балок из трех досок сечением 50×150 новые балки были смонтированы из одной доски. Строители зачищали электрорубанком снятые черные доски, обрабатывали их средством «Антисинева» и пытались установить обратно, — говорит Ирина. — Нашему возмущению не было предела, когда снятые балки с плесенью из большой комнаты увезли, обещая заменить на новые, а потом привезли их обратно. И если бы мы в этот день не приехали на участок, эти балки установили бы назад. Но самое печальное, что доски, которыми увеличивали высоту стен, заменить уже невозможно. Их просто почистили, обработали антисептиком и опять зашили.

Дом принят, вопросы остались

Вместо прописанных в договоре 60 рабочих дней стройка затянулась на полгода. Ирина уверяет, что ее ни разу не приглашали на приемку материалов (о новостях со стройки она узнавала от соседей и тут же приезжала сама). Также она утверждает, что строители в общей сложности не работали 57 дней, ожидая поставки материалов.

За время стройки Ирина направила в адрес строительных компаний «ЕрмакДом» и «ЕрмакДомГарант» более 20 писем. Демонстрирует нам один из немногочисленных ответов. В нем, в частности, сообщается, что все недостатки устранены, наращивание высоты стен по периметру не требует дополнительного утепления и соответствует действующим нормам ТКП. Тем же письмом Ирину уведомили, что все балки с плесенью заменены, обработаны огнебиозащитным средством, а их влажность на момент монтажа составляет не более 20%.

— 23 августа строительные работы на участке были прекращены, после чего дом две недели стоял закрытым и не сдавался покупателю. Никаких объяснений ни со стороны «ЕрмакДома», ни со стороны «ЕрмакДомГаранта» не поступало. На звонки руководство не отвечало. Предполагаю, все это было связано с ликвидацией фирмы, о чем мы узнали позже. Возможно, они умышленно тянули время, чтобы мы не смогли вовремя предъявить претензии, — допускает Ирина. — Нет фирмы — нет проблем?

В начале сентября не без скандалов дом был все-таки принят в эксплуатацию. Руководители стройфирм заверили Ирину, что будут соблюдать гарантийное обслуживание. С «ЕрмакДомГарантом» было подписано допсоглашение о снижении стоимости работ на те самые 1534 рубля, которые оставалось доплатить по условиям договора (по словам Ирины, это компенсация за подтеки на фасаде). В дальнейшем директор этой компании Вадим Бондарев устранил ряд мелких недостатков по дому.

Тем не менее оставались вопросы: компенсирует ли «ЕрмакДом» затраты на экспертизу и доски блок-хауса, купленные взамен низкокачественных, вернет ли деньги за непоставленные плиты OSB? Не давала покоя и плесень: где гарантия, что не полезет снова? Со слов Ирины, директор компании Андрей Гурачевский отказался подписывать дефектный акт и исправлять ошибки в накладной. После этого супруги решили обратиться в общество защиты потребителей и далее в суд.

Что решил суд?

В иске Ирина и Владимир просили уменьшить цену домокомплекта на 50% (9206 рублей), взыскать неустойку за нарушение сроков передачи домокомплекта и нарушение сроков строительства (более 8000 рублей в соответствии с условиями договора), компенсировать затраты на блок-хаус и экспертизу, вернуть деньги за OSB. Моральный вред супруги оценили в общей сложности в 4000 рублей.

— Запрашиваемая сумма может показаться большой, но мы на ней не настаивали, — поясняет Ирина. — Предлагали им назвать свои условия, предлагали мирно урегулировать спор, сойтись на каком-то варианте, который устоит обе стороны. С их стороны вариантов не поступило.

Первый суд Ирина и Владимир проиграли, но обжаловали решение. При повторном рассмотрении иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать 5051 рубль с «ЕрмакДома» и 1800 рублей с «ЕрмакДомГаранта» (сюда входят неустойки за нарушения сроков, моральный вред, затраты на экспертизу и блок-хаус, а также уменьшение цены домокомплекта за счет исключения из сметы плит OSB). В остальной части требований было отказано. О большем снижении стоимости дома речи не шло, поскольку брак не был доказан. Ни одна из сторон не захотела оплачивать дорогостоящую экспертизу, которая поставила бы точку в этом споре.

Суд состоялся в октябре 2018 года, однако получить денежную компенсацию супруги до сих пор не смогли. Пока их записали в число кредиторов ушедшей в ликвидацию фирмы «ЕрмакДом».

— Что получается? Фирма «ЕрмакДом», которая по условиям заключенных договоров должна нести гарантийные обязательства, осенью 2017 года уходит в ликвидацию со шлейфом долгов. И осенью того же года Андрей Гурачевский учреждает другую фирму с похожим названием — «Ермак-Сервис». Она занимается тем же самым — строительством домов. Выходит, открыл одну фирму, наделал долгов, ушел в банкротство, открыл другую — и работай заново. Это очень странно, не правда ли? — задается вопросом Ирина.

Нас обвиняют в том, что мы занимаемся коммерческим шантажом и потребительским экстремизмом. Однако мы просто пытались спасти нашу дачу. После всей этой истории мне даже страшно представить, что происходит там, где люди не контролируют процесс строительства. Ведь они просто не представляют, из чего строят их дом… Хочется посоветовать всем очень внимательно подходить к выбору строительной фирмы, постараться узнать историю руководителей, где они руководили ранее. Внимательно читайте договоры, требуйте подписания дефектных актов на любые дефекты и работы ненадлежащего качества. И помните: то, что красиво рекламируют на сайтах, не всегда воплощается в реальности.

Мы побывали на даче у Ирины и Владимира. Как снаружи, так и внутри дом производит приятное впечатление. Запаха сырости, присущего жилищам с плесенью, здесь нет и близко.

— Всю зиму топили. Пока, слава богу, все хорошо, — говорит Ирина. — Но кто знает, каково состояние досок, которыми наращивали стены? Может, там все и нормально. Мы предлагали: давайте вырежем кусок и отдадим на экспертизу. Будет плесень — стройфирма оплачивает экспертизу и устраняет плесень, нет — за экспертизу заплатим мы и больше не будем иметь претензий. Они отказались.

«Сложилось впечатление, что женщина просто хочет заработать денег»

К сожалению, разыскать директора и учредителя «ЕрмакДома» Андрея Гурачевского и учредителя «ЕрмакДомГаранта» Вадима Бондарева нам не удалось. Сайт первой компании не работает, телефонные номера либо уже не существуют, либо принадлежат другим людям. Вторая компания формально является действующей, но все номера телефонов также ведут в никуда.

Получилось дозвониться разве что в компанию «Ермак-Сервис» (она зарегистрирована по тому же адресу, что и «ЕрмакДомГарант»).

— C Гурачевским у меня давно потеряны связи, у меня у самого к нему есть вопросы. В последний раз, когда мы с ним общались, он говорил, что собирается возить древесину в Польшу, — ответил молодой человек по имени Роман, представившийся директором.

— Действительно ли Андрей Гурачевский является учредителем «Ермак-Сервиса»?

— В сентябре была передача собственности, теперь собственник совершенно другой, у нас новый устав, и все дела ведутся по-другому. Свидетельство осталось старое, его скоро поменяем и уйдем от этого названия, чтобы не было никаких ассоциаций… Сейчас мы закрываем вопросы по ряду объектов, которые остались от Гурачевского, но к клиентам «ЕрмакДома» отношения не имеем.

Также нам удалось пообщаться с человеком, знакомым с обстоятельствами судебной тяжбы между Ириной и «ЕрмакДомом». Собеседник согласился высказать свое мнение, но лишь на условиях анонимности. Приводим его слова для соблюдения баланса интересов.

— Насколько мне известно, в числе кредиторов «ЕрмакДома», помимо юрлиц, сегодня значится одно-единственное физлицо — это Ирина. Остальные клиенты живут в своих домах и не предъявляют претензий. Что касается ее исковых требований, то сложилось впечатление, что женщина просто хочет заработать денег. Посудите сами: если сложить все требования, получается почти полная стоимость дома, который, кстати, абсолютно пригоден к проживанию. То есть исходя из иска она хочет оставить себе новый дом и требует вернуть почти все уплаченные за него деньги.

Контроль качества со стороны клиента — это хорошо и правильно. Но во что превратила этот процесс Ирина? Она буквально каждую брусину перебирала вручную и оставляла только то, что ей нравится. Остальной материал строители увозили назад себе в убыток. Привозят новую партию — она опять выбирает то, что нравится исключительно ей.

— Но если привозят неликвид, древесину низкого сорта, неужели заказчик не может потребовать что-то заменить?

— Вряд ли Ирина имеет строительное образование, но она позволяла себе решать, что подходит для стройки, а что нет, где брак, а где не брак. Такой подход затормаживал весь строительный процесс.

— А заниженная высота дома? Разве это не серьезный просчет?

— Действительно, была ошибка в проектной документации, что подтверждено на суде. Строители эту ошибку исправили, подняв высоту стен до нужного уровня. Сейчас высота соответствует проекту. Были и другие объективные замечания, но даже после сдачи дома сотрудники «ЕрмакДома» трижды выезжали и исправляли каждый «косяк».

— Как можно объяснить появление плесени?

— Было дождливое лето. Строители пытались укрывать материалы, но промокание оказалось неизбежным. Когда плесень обнаружилась, ее устранили. Появление плесени было обусловлено скорее погодными условиями. И дожди в то лето также объективно тормозили стройку.