Ученые расшифровали геномы первых жителей Сибири 2 6.06.2019, 10:25

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Кто является «законным наследником» этих земель?

Ведущие палеогенетики мира расшифровали ДНК древних сибирских народов и обнаружили намеки на то, что Северная Евразия, как и Америка, заселялась в несколько волн миграций. Следы двух из них сохранились в геномах некоторых племен эскимосов и народов Чукотки, а другие бесследно исчезли, пишут ученые в журнале Nature, сообщает ria.ru.

"Мы не смогли бы раскрыть судьбу палеоэскимосов и других народов, используя только лишь археологию. Сочетание ее методов с генетикой помогло нам улучшить понимание того, как развивалась самая ранняя история этого региона. Используя новые модели, мы распутали этот сложный генетический узел, объединявший народы по обе стороны Берингова пролива", — рассказывает Павел Флегонтов из Института проблем передачи информации РАН в Москве.

Первые народы

Как сегодня считают ученые, первые люди проникли на территорию современной Арктики около 24-17 тысяч лет назад, когда последняя эпоха оледенения закончилась и полярная шапка начала отступать. За последующие 10 тысяч лет предки современных коренных народов Сибири успели колонизовать сразу два континента, Евразию и Северную Америку, и сформировать множество уникальных культур.

"Многие годы мы дискутировали, была ли заселена Америка в результате одной или нескольких миграций из Сибири. Наше исследование подводит черту под этим спором - индейцы являются потомками сразу нескольких волн переселенцев", - пояснил руководитель группы Андрес Руис-Линарес из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Достаточно долгое время ученые считали, что предки индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Алтая в ходе единственной волны миграции, которая произошла примерно 14-15 тысяч лет назад. В пользу этого говорит большинство известных нам археологических памятников на территории Северной и Южной Америки.

Открытие скандального Кенневикского человека, больше похожего на аборигенов Океании и Австралии, чем на азиатов, и генетические данные, полученные российскими и зарубежными исследователями в 2012 году, заставили многих исследователей считать, что предки индейцев переселялись в Новый Свет как минимум в три или даже четыре волны миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных источников.

Подобные открытия, вдобавок, еще раз поставили перед учеными вопрос – когда была заселена Сибирь, как много разных групп людей проникало на ее территорию и как они взаимодействовали между собой. Ответы на эти вопросы было невозможно получить из-за того, что ученые не могли найти достаточно древние останки жителей Сибири, Аляски и других регионов Арктики.

В последние годы все эти загадки пытались разрешить две больших группы палеогенетиков, которыми руководят два известнейших специалиста – Дэвид Рейч (David Reich) из Гарвардского университета (США) и Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания). И в тот, и в другой коллектив входит большое число российских ученых из ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и Магадана.

Им удалось найти ответы на многие эти вопросы благодаря нескольким удивительным находкам, сделанным российскими археологами в последние десятилетия. К примеру, в начале текущего века они обнаружили в нижнем течении реки Яны пока самую древнюю стоянку первых жителей Сибири, чей возраст составляет около 32-31 тысячи лет.

Позже ученые нашли в низовьях реки Колымы фрагменты черепа, пролежавшего в земле почти десять тысяч лет, а также множество других останков людей в прочих уголках Чукотки и Восточной Сибири, внутри которых сохранилось достаточно много обрывков их генома. Исследователи восстановили и прочитали их, сравнив их с ДНК современных народов севера.

Масштабный анализ ДНК различных племен индейцев показал, что современные аборигены Амазонии являются родственниками полинезийцев, и это говорит о том, что их предками были не только древние жители Сибири, но и Юго-Восточной Азии.

Это позволило командам Рейча и Виллерслева проверить уже существующие теории и раскрыть новые тайны из жизни древних народов Сибири и эскимосов. Несмотря на схожие задачи, обе группы ученых сосредоточили свои усилия на разных проблемах. Американского генетика и его российских коллег интересовала относительно "современная" история появления эскимосов, а его датского коллегу – древнейшая история заселения Сибири.

Они пришли как к схожим, так и к очень разным выводам. К примеру, и та, и другая группа ученых подтвердила, что и Северная Америка, и Сибирь заселялись в несколько волн миграций древних народов, хотя их представления об их характере заметно отличаются.

Сибирские гены

В частности, ДНК из молочных зубов людей, живших на берегах Яны, и череп обитателя Колымы подсказали Рейчу и его коллегам, что первые жители заполярья, так называемые "древние северные сибиряки", были совсем не похожи на современные народы крайнего Севера. Они были потомками не азиатских, а западных евразийских народов, от которых они отделились примерно 44 тысячи лет.

"Интересно, что в их геноме есть достаточно объемная азиатская примесь – 29%, которая проявляется и в устройстве их зубов. Это вполне нормально, учитывая то, что разделение главных ветвей произошло незадолго до появления древних северных сибиряков, а также вероятное соседство последних с азиатами. В конце концов, у каждого из нас есть около 3% генов, унаследованных от неандертальцев, хотя наши пути разошлись более 400 тысяч лет назад", – объясняет Владимир Питулько из Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге.

Число этих людей было крайне небольшим – по текущим оценкам генетиков, оно не превышало пяти сотен человек. Они расселились по северу Евразии примерно 30 тысяч лет назад, и исчезли в начале голоцена, около 24 тысяч лет назад, смешавшись с восточноазиатскими "мигрантами" с юга и сформировав популяцию так называемых "палеосибиряков". Они заселили не только российское заполярье, но и Берингов перешеек, соединявший в то время Чукотку с Аляской.

Палеогенетики извлекли ДНК из останков скандально известного "человека из Кенневика", одного из первого жителей Америки, и подтвердили, что он все же был предком индейцев, а не прото-азиатом, как считали антропологи, отнявшие по этой причине скелет у местных краснокожих.

Сами "палеосибиряки", чьи следы сохранились в черепе с Колымы и в ДНК современных чукчей, эскимосов, коряков и ительменов, примерно 10 тысяч лет назад уступили место третьей группе народов, которую генетики назвали "неосибиряками". Их отголоски можно найти в геномах эвенов и других народностей Якутии и Чукотки.

Открытие палеосибиряков было особенно интересным для ученых, так как они служат, как выразился Виллерслев, своеобразным "потерянным звеном", соединяющим популяции древних азиатов, "древних северных сибиряков", а также современных эскимосов и индейцев Северной Америки.

Эти люди, как считает вторая группа ученых, послужили прародителями для палеоэскимосов – особой группы народов, проникшей на территорию Аляски и других приполярных регионов Северной Америки около пяти тысяч лет назад. Они смешались с уже жившими здесь первыми народами, что дало жизнь эскимосам и индейцам, говорящим на языках "на-дене".

"Эти выводы уже неоднократно оспаривались. И сейчас наши коллеги утверждают, что с предками "на-дене" смешивались не палеоэскимосы, а иные группы древних сибирцев. Эти противоречия связаны с тем, что наиболее популярные методы генетического анализа не очень надежно работают, когда предполагаемые группы предков близки друг к другу. Мы использовали ряд нестандартных методов и впервые секвенировали геном древних атабасков, чтобы получить окончательный ответ на этот вопрос", — пояснил Флегонтов.

Тем не менее, и те, и другие ученые соглашаются с тем, что древние жители Чукотки и сложные взаимоотношения между ними сыграли ключевую роль в формировании не только эскимосов и народов России, но и многих племен индейцев, живущих сегодня в Канаде и в США. Новые древние геномы, которые будут найдены по обе стороны океана, помогут понять, какая из теорий ближе к истине.