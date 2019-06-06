Мария Тарасенко: Моя цель – вынести весь этот абсурд на рассмотрение Верховного суда 3 6.06.2019, 10:44

Мария Тарасенко

Гомельчанка добивается снятия запрета на мирные акции против декрета о «тунеядцах».

Гомельской домохозяйке, известной борьбой с тунеядским декретом №3 Марии Тарасенко запрещают мирные акции протестов, заявленные ей в каждом райцентре гомельского региона. На этот раз уличные шествия запрещены в Жлобине, Корме, Петрикове и Хойниках, сообщает «Гомельская весна».

Причина для отказов у чиновников стандартные – не указан маршрут движения уличного шествия, хотя в заявках на их проведение названы конкретные улицы, по которых предполагались шествия групп людей. Хотя не обходится и без казусов.

К примеру, чиновники в Жлобине поручили рассмотреть заявку на шествие местному РОВД. А у людей в погонах, как известно, броня крепка. – «Проведение массового мероприятия в месте, не предназначенном для его проведения, считаем нецелесообразным», - под таким соусом конституционные права граждан перечеркнул один из начальников районной милиции Павел Савченко.

Петриковские вертикальщики заявку на шествие рассмотрели сами. Зампред райисполкома Денис Хулуп не упустил возможности поведать о широкомасштабном благоустройстве города.

«В частности, на улице Гоголя производятся работы по замене водопровода, по окончании этих работ будет осуществлена замена асфальтового покрытия дороги с обустройством тротуаров. Следовательно, удовлетворить вашу заявку не предоставляется возможным», - отписался активистке чиновник.

Мария Тарасенко называет ситуацию правовым нигилизмом местных чинуш и обжалует запреты в судах. 5 июня в суде Добруша состоялся первый такой процесс, на который не поленился заявиться даже районный прокурор.

«Я заявила 25 мирных акций протеста в регионе и по 17 из них уже получила запреты. Я не питаю никаких иллюзий в отношении остальных заявок и судов, моя цель вынести весь этот абсурд на рассмотрение Верховного суда», - заявляет активистка.

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что кейс «25 запретов для Марии Тарасенко» наиболее ярко характеризует ситуацию, которая продолжается после изменений в 2019 году базового закона о массовых мероприятиях.

«Вместо того, чтобы содействовать осуществлению этой смелой женщиной своих прав, чиновники повсеместно в регионе ищут никому не нужные, а порой просто глупые ограничения», - заявил юрист.

Он также добавил, что в вопросе либерализации законодательства о мирных собраниях практика остается прежней. Чиновники и гражданское общество не слышат друг друга.