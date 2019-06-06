Верховная Рада приняла закон об импичменте президента Украины 4 6.06.2019, 10:44

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Ко второму чтению депутаты рассмотрели около тысячи поправок к документу.

Верховная Рада Украины 6 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с технико-юридическими правками, передает gordonua.com.

За проголосовали 279 народных депутатов.

Ко второму чтению депутаты рассмотрели около тысячи поправок к документу.

"Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины… – коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который образуется в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента", – сказано в тексте закона.

Также отмечается, что ВСК в определенный Радой Украины срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту заключения и предложения по расследованию "обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании вопроса об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента".

В тексте указано, что специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований "готовит и принимает заключение об обвинении президента Украины с учетом требований к обвинительному заключению, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины".

"При отсутствии оснований для обвинения президента Украины специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента. Вывод подписывают председатель и секретарь специальной следственной комиссии. В случае несогласия с выводами и предложениями, которые принимаются специальной следственной комиссией, член следственной комиссии, специальный прокурор или специальный следователь излагает в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания специальной следственной комиссии", – говорится в законе.

4 июня нардепы не проголосовали за включение в повестку дня законопроекта президента Украины Владимира Зеленского №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент)".

Верховная Рада 25 апреля приняла за основу законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента.