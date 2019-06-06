Николай Статкевич: Лукашенковский электорат перестал существовать 6 6.06.2019, 10:52

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Николай Статкевич

Запад должен помочь оппозиции и гражданскому обществу Беларуси, иначе ситуацией воспользуется Россия.

Бывший политзаключенный, оппозиционный лидер и кандидат от Белорусского Национального Конгресса на должность президента Беларуси Николай Статкевич в интервью «Польскому радио» рассказал о том, как Лукашенко шаг за шагом сдает Беларусь Кремлю, почему Запад ошибается, называя диктатора «гарантом независимости», как белорусы будут защищать свою страну, а также затронул тему предстоящих выборов в Беларуси.

Cайт Сharter97.org приводит основные моменты интервью.

«Лукашенко - это вздорная марионетка Кремля»

Лидер Белорусского Национального Конгресса согласен с мнением, что над Беларусью нависла настоящая угроза со стороны восточного соседа:

«Александр Лукашенко и Путин по-прежнему торгуют Беларусью. У нас нет информации о содержании их загадочных разговоров. Можно только отметить то, что в последнее время Александр Лукашенко заговорил об изменениях в Конституции

Диктатор создал в Беларуси паразитический режим. Этот режим паразитирует на России, ее нефтегазовых доходах. Паразитические отношения регулируются соглашением о «союзном государстве», подписанным в конце 1990-х годов. Фактически документ предполагает включение Беларуси в состав России. Речь идет об общей границе, совместной администрации, совместной военной политике, единой валюте.

Это соглашение постепенно реализуется. Лукашенко немного его тормозит, торгуется. Он сдается по частям. Все привыкли к тому, что Лукашенко - это вздорная марионетка Кремля. Шаг за шагом он идет на уступки, а взамен получает преференции.

Благодаря этим субсидиям диктатор сохраняет власть. Он не способен ни на что другое и больше ничего не хочет. Ведь реальные реформы и нормальная экономика означают для него потерю власти.

Все споры, которые ведутся между Кремлем и кремлевской марионеткой в ​​Беларуси, касаются того, насколько много суверенитета Россия хочет купить и сколько Лукашенко хочет получить за него.

В настоящее время из-за падения цен на нефть Россия хочет купить больше суверенитета за меньшие деньги», - заявил оппозиционный политик.

«Лукашенковский электорат перестал существовать»

Николай Статкевич обратил внимания на важные изменения, которые произошли со страной за последнее время правления Лукашенко:

«Переставал существовать лукашенковский электорат. Мы с удивлением смотрели на западных политиков: когда Лукашенко пользовался поддержкой значительной части белорусов - они могли его критиковать, вводить санкции.

А теперь Запад защищает диктатора, когда все белорусы его ненавидят, особенно те, кто раньше поддерживал - малообеспеченные жители маленьких городов.

У Лукашенко ничего нет и вдруг он получил поддержку Запада. Таким образом, Запад делает ставку на человека, который уже все проиграл, на того, кто торгует независимостью, использует репрессии против журналистов и патриотов.

На мой взгляд, поддерживать Лукашенко вредно, потому что общество все видит. Общество ищет поддержки, а надежды всегда возлагались на Запад. Поддержка интеграции Беларуси с Евросоюзом всегда была довольно высокой - 40-45 процентов. Теперь, когда люди видят, что Лукашенко встречается с западными политиками, поддержка интеграции с Евросоюзом резко упала

При этом поддержка союза с Россией (речь идет не о потери независимости, а о сотрудничестве) значительно увеличилась. Ничего подобного никогда не происходило, даже когда пропаганда в Беларуси способствовала интеграции с Россией. Мы, демократические силы, будем продолжать сражаться, независимо от того, кто нам помогает или отказывает в помощи. Однако бороться без союзников очень сложно.

Когда партнеры на Западе спокойно смотрят на то, как нас арестовывают, репрессируют, то что произойдет, когда Лукашенко доведет план до конца и сдаст России всю независимость белорусского государства? Когда Лукашенко уничтожит оппозицию, кто будет защищать Беларусь изнутри? Люди готовы воевать за Беларусь. Однако необходимы лидеры, которые расскажут, что происходит, скажут, что необходимо делать, помогут организовать общество в самом начале», - отметил лидер Белорусского Национального Конгресса.

«Помощь Лукашенко - это помощь в сдаче независимости Беларуси»

Николай Статкевич обращает внимание на то, что Запад делает большую ошибку, называя Лукашенко «гарантом независимости»:

- Чтобы называть Лукашенко гарантом независимости, он должен ее защищать. Прежде всего, он должен изменить информационную политику. Когда в условном телевизионном пакете из 8 бесплатных телеканалов 5 являются российскими, когда они все говорят о войне с Западом, вызывают ненависть к Украине, президент, защищающий независимость Беларуси, должен изменить эту ситуацию. Cегодня белорусы вынуждены смотреть на мир глазами России.

Лукашенко отдает медийное пространство под агрессивную информационную политику России. А все гибридные войны начинаются именно с информационной войны. Основой всего является информация. В начале диктатор отдал телевизионное поле, а теперь принялся за интернет.

В Беларуси преследуются журналисты телеканала «Белсат», идет наступление на независимые медиа, а сайт Charter97.org заблокирован в Беларуси.

Западные политики говорят, что помогают Лукашенко защищать независимость, а он ее сдает. Таким образом, помощь ему помогает сдаче независимости», - отметил оппозиционный политик.

«Запад должен помочь оппозиции и гражданскому обществу»

Николай Статкевич дал конкретные советы западным политикам, как им вести себя по отношению режима Лукашенко, независимых СМИ, оппозиции и гражданского общества:

«Важна информационная поддержка. Поддержка патриотических СМИ, очень важна поддержка сайта Сharter97.org, который был вынужден эмигрировать из Беларуси, нашел убежище в Польше и в настоящее время испытывает большие трудности, в том числе - с обеспечением работы редакции.

Также необходима поддержка патриотических сил, оппозиционных политиков. Западу необходимо обновить контакты c оппозицией. Вы должны нам помочь.

Важна помощь для общественности, проявление солидарности с теми, кто стал жертвами репрессий.

Нельзя позволять Лукашенко уничтожать тех, кто действительно готов отстаивать независимость своей страны. Силовые структуры режима являются пророссийскими, это люди, которые выступают за интеграцию с РФ, общую борьбу против Запада и НАТО. Их лидер - Путин. Следует опасаться, что силовые структуры Лукашенко могут первыми возглавить колонну агрессора», - заявил лидер БНК.

«Белорусский «балкон» для россиян может превратиться в военный котел»

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса считает, что есть два возможных сценария, когда белорусам придется защищать свою страну с оружием в руках:

«Во-первых, если Россия захочет, чтобы Лукашенко пошел на большее количество уступок, чем он хочет предоставить.Тогда диктатор может полностью сдать независимость России. Также возможен вариант, что он будет слишком долго торговаться, тогда Кремль может отстранить Лукашенко.

Кроме того, я думаю, что Россия хочет, чтобы в Беларуси был реализован сценарий Крыма, а не Донбасса. Донбасс слишком дорогой. С другой стороны, Россия хочет иметь коридор в Беларуси, «балкон» в сторону Варшавы, Вильнюса и Киева.

Однако если в Беларуси начнется сопротивление, то оно может получить поддержку из любой точки мира, а «балкон» может превратиться в военный котел.

Что касается обычных белорусов, то они полностью изменились с тех пор, как выбрали Лукашенко в 1994 году. Абсолютное большинство диктатора ненавидит. Я уверен в том, что белорусы будут бороться за cвою страну Россия, в отличие от Запада, знает настроения и общественное мнение в Беларуси. Они знают, что Лукашенко не любят, может быть, именно по этому они настаивают на ускорении переговоров по интеграции», - рассказал о своем видении ситуации лидер белорусской оппозиции.

«Лукашенко увидел, как его ненавидят простые люди»

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал о предстоящих президентских и парламентских выборах в Беларуси:

«Сегодняшние выборы - это имитация. Оппозиция требует восстановления реальных выборов.

Белорусский Национальный Конгресс требуют настоящих выборов. Мы хотим мирной победы».

Николай Статкевич не согласен с мнением, что «белорусы хотят жить при диктатуре»:

«В 2017 году Лукашенко попытался ввести декрет о «тунеядцах». Белорусский Национальный Конгресс организовал первую акцию протеста в Минске. Затем по всей стране прошли многочисленные протесты. Акции протеста в этой якобы «испуганной стране», где 80 процентов людей связаны контрактами.

Тысячи людей протестовали даже в небольших городах. Такого еще не было в нашей истории. От Лукашенко потребовали уйти в отставку, а не просто отменить указ. Теперь у нас есть новые технологии, видеотрансляция в реальном времени. Белорусы увидели, как их много. Лукашенко увидел, как его ненавидят простые люди. В 2017 году он испугался и отменил закон о «тунеядцах».

Если бы Лукашенко был популярен, ему было бы легко договориться с Западом. Он позволил бы западным наблюдателям проследить за подсчетом голосов, организовать достойные выборы. Однако Лукашенко проиграет любому кандидату.

Если всем все нравится, почему в Беларуси нет честных выборов?», - заявил кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич.

Напомним, сегодня в Гродно состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с представителем Рады БНК Евгением Афнагелем. Встреча пройдет в Центре городской жизни по адресу: Гродно, улица Кирова, 3.

Начало — 6 июня в 18:00.

7 июня жители Борисова смогут встретиться с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с представителем Рады БНК Евгением Афнагелем.

Начало встречи - в 16.00 по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 (Дом И.Х. Колодеева).