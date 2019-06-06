Белорусский певец погиб от удара током во время выступления в санатории под Рогачевом 6.06.2019, 11:05

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Певца Leo Nardo ударило током от микрофона.

Белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) погиб в санатории под Рогачевом. По предварительной версии, его ударило током от микрофона.

Настоящее имя Leo Nardo — Василий Бущик. Ему было 35 лет.

Подробности трагического происшествия «Нашей Ниве» рассказал Эдгар Ширко, помощник певца.

«Лео проводил презентацию в санатории «Приднепровский», который находится в Рогачевском районе. Во время презентации все и случилось.

Что такое презентация? Это когда певец исполняет одну-две песни, чтобы его оценили слушатели. После этого им предлагают купить билеты на его полноценное выступление.

Такие презентации проводятся обычно или вечером, или во время обеда.

Леонардо как раз проводил свою на обед, в столовой санатория, около 13:00, — рассказал Эдгар Ширко. — Он взял микрофон — и упал на пол без сознания. Перестал дышать».

Ширко говорит, что сразу вызвали скорую. Врачи ехали около 15 минут. Потом около получаса пытались реанимировать певца, но безрезультатно. Констатировали смерть.

«О том, что его ударило током — это пока не точно. Но, наверное, это и было причиной. Ведь человек был здоров, — следил за собой, не имел проблем с сердцем, с давлением… — рассуждает Эдгар Ширко. — Тело забрала милиция. Будут делать вскрытие, и точную причину смерти сообщат уже позже».

Леонардо был уроженцем Барановичей. Он бывший бэк-вокалист Ирины Дорофеевой, но около двух лет назад решил заняться сольной карьерой. В следующем году певец планировал выпустить первый сольный альбом.