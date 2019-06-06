Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения 6.06.2019, 11:19

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Президент Украины рассказал американскому сенатору о храбрости своих войск.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Об этом сам законодатель сообщил в среду, выступая в сенате. Заседание транслировал телеканал C-SPAN, сообщает znak.com.

«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса, — утверждал сенатор, рассказывая о прошедшей 30 мая встрече. — Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей».

Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что «впечатлен от встречи» с ним, а также назвал беседу продуктивной. «Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», — сказал сенатор.

Он также рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. «У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь [украинской армии]. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил [сената США] и Администрацией [американского президента Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — отметил Портман.